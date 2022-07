Martín Vizcarra sobre bicameralidad: “Lo considero una falta de respeto a la opinión ciudadana”

El expresidente Martín Vizcarra se refirió al proyecto de ley que se debate en el Congreso de la República para modificar el sistema parlamentario y retornar a la bicameralidad. Ante ello, en una entrevista para el semanario Hildebrandt en sus trece, señaló que se trataría de una falta de respeto a la ciudadanía que, vía referéndum, votó en contra de esta medida.

“ Lo considero una falta de respeto a la opinión ciudadana, porque no han pasado siquiera cuatro años desde que el 90% de la población dijo ‘no’ tanto a la bicameralidad como a la reelección inmediata de los congresistas. Y ahora quieren, de manera precipitada, imponer un cambio de la voluntad ciudadana. Eso no quiere decir que no se deba hablar del tema, pero sacarlo de la noche a la mañana, sin la debida discusión, me parece una falta de respeto a la población y que, de alguna manera, justifica la gran desaprobación respecto a esta institución”. dijo el también exgobernador de Moquegua.

Como se recuerda, la consulta popular sobre la bicameralidad se realizó en el año 2018, durante el Gobierno de Vizcarra Cornejo. En ese entonces, la ciudadanía se negó a implementar esta medida.

PUEDES VER: Martín Vizcarra a punto de iniciar proceso para inscribir su partido

Vizcarra sobre últimos congresos: “Uno fue obstruccionista, otro revanchista y este solo piensa en sus intereses”

En otra parte de la entrevista, Martín Vizcarra se refirió al desempeño de los tres últimos congresos y remarcó que todos “son igual de malos”.