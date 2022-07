Zamir Villaverde pidió garantías contra Pedro Castillo: “No me queda otra que defenderme”

Tras la detención que vivió Zamir Villaverde en una Comisaría del sector de La Planicie, en el distrito de La Molina durante la noche del último miércoles 13 de julio, el empresario anunció que pidió garantías en contra del mandatario Pedro Castillo.

“Hoy acabo de presentar las garantías contra el presidente Pedro Castillo Terrones ante la Sub Prefectura de La Molina . No me queda otra que defenderme. Por nuestro país ”, señaló mediante un tuit publicado.

El aspirante a colaborador eficaz acudió hasta la Comisaría con el objetivo de denunciar por presuntos actos de “reglaje, marcaje, hostigamiento y seguimiento” por parte de vehículos que pertenecerían al Ministerio del Interior. Sin embargo, al llegar fue detenido porque en el sistema se encontró que el empresario contaba con una orden de captura vigente.

Luego de ser liberado y tras haber permanecido cuatro horas al interior de dichas instalaciones, Villaverde García señaló al jefe de Estado y al ministro del Interior, Mariano González, como responsables de cualquier atentado contra su persona.

“Responsabilizo al presidente Castillo, él está detrás de todo esto. También al ministro del Interior, ya que fue enviado por el presidente para intimidarme y atentar contra mi persona. He recibido amenazas ”, dijo a su salida.

Asimismo, señaló no temer al jefe de Estado. Además, sostuvo que declarará y contribuirá con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad, incluso si eso le cuesta la vida.

“ Si me va a matar, ¡hágalo! Igual voy a declarar lo que tenga que hacer ante la Fiscalía, así como ante todas las autoridades competentes “, exclamó Villaverde.