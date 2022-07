Martín Vizcarra presentó su partido en Arequipa: No busco dirigir candidaturas desde una cúpula en Lima

El expresidente Martín Vizcarra aseguró que su partido Perú Primero, que pretenderá tener presencia en todo el país, no buscará dirigir candidaturas desde una cúpula asentada en Lima. Tal afirmación la brindó este jueves 14 de julio durante la presentación de su organización política en Arequipa.

Asimismo, Vizcarra Cornejo manifestó que su partido nace como “una alternativa” a la clase política tradicional, al desgobierno del Ejecutivo y del Legislativo, y que busca ser inclusivo con las mujeres.

“Los peruanos y las peruanas no nos merecemos ni estamos dispuestos a resistir cuatro años más de desgobierno que tenemos en el Ejecutivo y en el Congreso. Por eso, nace Perú Primero como una alternativa a la clase política tradicional que sigue pensando en función de sus dirigentes igual que hace 200 años”, dijo el exgobernador de Moquegua investigado por el caso Club de la Construcción.

“Este partido es inclusivo, les digo. El Comité Ejecutivo Nacional está integrado por 12 personas; son ocho mujeres y cuatro hombres, para que vean la importancia que damos a la mujer dentro del contexto nacional. Además, es un partido que quiere tener presencia nacional, pero no dirigir candidaturas desde una cúpula en Lima ”, comentó.

Por otro lado, Martín Vizcarra se refirió a su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, la cual fue dispuesta por el Congreso el 16 de abril del 2021, y que no le permitió ocupar una curul en la actual legislatura.

Al respecto, calificó esta decisión como una persecución y venganza política contra él. En ese sentido, afirmó que ha recurrido a los juzgados constitucionales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir su situación.

Agregó que de entrar al Congreso, buscará los mecanismos legales para programar el adelanto de las elecciones generales como una solución a la crisis política.

“Fui electo el año pasado en las elecciones del 11 de abril con la más alta elección a nivel nacional. Pero es la persecución y la venganza la que nos inhabilitó y que no permite que no estemos en el Congreso para poder sentar la voz de miles y miles de ciudadanos que nos dieron su respaldo y no están representados en el Parlamento”, aseveró.