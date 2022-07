Guillermo Flores tras su exclusión de las Elecciones 2022: “Nuestras listas distritales no han caído”

A tres meses de los Comicios Municipales y Regionales 2022, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sacó de carrera a Guillermo Flores Borda, candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Morado. El aspirante al sillón municipal reveló que desconoce las razones de su exclusión.

Agregó que, hasta el momento, no ha recibido la resolución, por lo que ignora su contenido y, a su vez, limita a su equipo de trabajo reaccionar legalmente. “Los días pasan y no tenemos la resolución; si no la tenemos, no podemos presentar un recurso de amparo. Nos quedan dos semanas y media”, manifestó.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro rechazó la lista del Partido Morado tras no aceptar la solicitud de reemplazo de Elsa Almendra Rodríguez Valverde, quien sustituiría a la renunciante aspirante a regidora Lisseth Meléndez Vargas.

Flores Borda explicó que su lista ha seguido correctamente el artículo de reemplazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones. Este especifica que una sustitución puede ejecutarse siguiendo tres premisas. La primera es mediante un accesitario. La segunda, al elegir a alguien de la lista perdedora en las elecciones internas del partido y, por último, la agrupación política puede optar por un militante que haya participado en democracia interna.

“Nosotros propusimos que el cambio sea por una joven que sí participó en democracia interna de otra lista. Nosotros sí hemos cumplido. Ellos (el JEE) discuten la forma en la que se ha reemplazado”, detalló.

Más allá de lo que precisa el reglamento, René Gastelumendi recordó al candidato del Partido Morado que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es definitiva, por lo que no habría cómo reingresarlo a la carrera electoral.

No obstante, Guillermo Flores Borda alegó que, de acuerdo a sus abogados, aún pueden presentar un recurso de amparo. El tiempo —agregó — sería su principal enemigo.

Pese a los resultados desfavorables, el aspirante a la alcaldía de Lima aseguró que no atacará la integridad ni independencia del organismo electoral presidido por Jorge Luis Salas Arenas. Sin embargo, afirmó que sí cuestionan la decisión del JNE.

“El sueño de una Lima más solidaria, empática, están aún vigentes. Nuestras listas distritales no han caído. La misma promesa que nosotros hicimos como lista Metropolitana existe en los candidatos distritales”, apuntó.