“Dina Boluarte no es corrupta; no le ha robado un sol al país”, señala vicepresidenta del Ejecutivo

La vicepresidenta del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció respecto a la denuncia constitucional emitida por el Congreso. Este proceso pesa en su contra luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que la funcionaria estatal había ejercido un cargo administrativo en el Club Departamental Apurímac.

Ante ello, Boluarte anunció que la información emitida por diferentes medios de comunicación “es más de lo mismo”. “En su oportunidad, cuando la Subcomisión de Constitución me notifique para poder apersonarme al Congreso, gustosamente estaré allí y respondiendo con la verdad sobre aquellos malos entendidos que hasta ahora se vienen diciendo” , indicó la funcionaria.

“Dina Boluarte no es corrupta, no le ha robado un solo sol al país, sigue trabajando por el Perú, y ese es mi objetivo, ese es mi propósito de no parar”, añadió la vicepresidenta del Estado durante su participación en una actividad realizada por el MIDIS, en la que se encontraba supervisando los emprendimientos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social.

El caso de la funcionaria es visto en la actualidad por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual cuenta con un plazo de 15 días para presentar el informe final de la investigación contra Boluarte. Esta decisión fue aprobada el último 3 de julio por la Comisión Permanente con 22 votos a favor.