Contraloría: el MTC es el sector con mayor perjuicio por casos de corrupción

La Contraloría General de la República emitió un informe a raíz del último Índice CGR de la Corrupción 2021, que señala que el sector Transportes y Comunicaciones es el que presenta mayor perjuicio por corrupción e inconducta funcional en 2021. Así, llega a registrar una pérdida económica superior a los S/3,729.000.

“En el caso específico del sector Transportes y Comunicaciones, se estima que el perjuicio económico es superior a S/3,729.000, y comprende no solo al ministerio, sino a trece entidades más. Es decir, es una mirada integral que en los últimos tres años ha revelado que la corrupción y la inconducta funcional en dicho sector habría generado perjuicios económicos de S/ 2,893.575.621 el 2019 (Incidencia del 25% del total ejecutado); S/1,515.916.802 en el 2020 (Incidencia del 16.5%, y S/ 3,729.740.938 el 2021 (Incidencia del 30.2%)”, se detalla en el documento.

En esta línea, desde la Contraloría lamentan que las autoridades del MTC no hayan tomado con la seriedad necesaria los casos de corrupción e inconducta funcional alertados por la institución.

“Es por ello que la Contraloría General lamentó el desconocimiento en las afirmaciones del titular del MTC respecto de las responsabilidades de su portafolio en los casos de corrupción y sobre que no existiría control externo en dicho sector”.

Cabe recordar que Juan Silva Villegas fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre el 29 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Desde el 27 de mayo se encuentra con paradero desconocido y rehuyendo de la justicia ante la orden de detención preliminar que se impuso en su contra en el marco de las investigaciones del Caso Puente Tarata III.

Juan Silva estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre el 29 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Foto: Carlos Contreras/LR

La corrupción en el país

El último miércoles 6 de julio, el contralor general de la República, Nelson Shack, presentó el Balance del Control Gubernamental del Primer Semestre 2022 y Resultados de la Estimación de la Corrupción 2021 de la institución, en el que se informó que el país perdió aproximadamente S/24.000.000 producto de la corrupción e inconducta funcional.

“Lo que ha sucedido es que en el año 2021 hemos perdido por corrupción e inconducta funcional más de S/24,000.000. ¿Qué es eso? Es un poco más de dos carreteras centrales que no tenemos y que quisiéramos tener. (…) Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo. Por eso siempre he dicho que la corrupción es el principal problema público estructural que tiene nuestra sociedad y no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo”, dijo el contralor durante la conferencia.

El dato

Corrupción. Precisamente, en el Caso Lava Jato las investigaciones de mayor envergadura contra altos funcionarios se deben a presuntos actos ilícitos en el sector transporte. Alan García era investigado por el Tren Eléctrico y Alejandro Toledo, por su parte, por la Interoceánica.