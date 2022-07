Mirtha Vásquez: Tenemos un presidente que comparte las miradas conservadoras de la mayoría del Congreso

Mirtha Vásquez, ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo, se pronunció este domingo respecto al cuestionado proyecto de ley que propone cambiar de nombre al Ministerio de la Mujer por el de ‘Ministerio de la Familia’, iniciativa promovida por la Comisión de Descentralización. Ante ello, la exfuncionaria aseveró que el presidente está “compartiendo miradas conservadoras con el Legislativo”.

“Es muy preocupante porque yo he recibido la misma información, que hubo observaciones, y ¿de quién depende la promulgación de una ley o que no se haga la observación?. Únicamente del presidente de la República. Entonces, ahí tenemos un problema, porque tenemos un presidente que está compartiendo esas miradas conservadoras de parte de la mayoría del Legislativo”, señaló Vásquez Chuquilín durante su participación en un programa de Ideeleradio.

La extitular de la PCM manifestó que, “lamentablemente, creo que no encontramos tantas diferencias entre el Ejecutivo, el Legislativo; entre la oposición y el oficialismo, cuando de cuestiones conservadoras se trata”. Esto lo mencionó al hacer referencia a algunos proyectos de ley que tanto Castillo como la mayoría parlamentaria están impulsando desde ambos poderes del Estado.

Vásquez recordó que este era un tema que también presenció durante su gestión a cargo del gabinete, en la que tuvo impasses con el jefe de Estado e incluso otros ministros por iniciativas que no están acorde a los derechos humanos.

“Yo he tenido muchas discusiones cuando he sido presidenta del Consejo de Ministros, porque siempre hay ministros que a lo mejor presentan proyectos, o el propio presidente, que tiene iniciativas que no muchas veces están acorde con los derechos fundamentales” , reveló la abogada. Además, enfatizó que las decisiones tomadas en las sesiones del Consejo de Ministros deben basarse en lo que es importante para el Estado, no para el presidente.

Críticas hacia la ministra de la Mujer

La ex primera ministra también criticó las capacidades de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, al indicar que era grave que no haya intercedido ante la aprobación de este proyecto de ley.

“También hay una cosa grave y siento ser directa: ¿para qué tenemos un Ministerio de la Mujer o una ministra de la Mujer que, si presenta las observaciones, no las defiende como se debe defender”, precisó.