Benji Espinoza negó que Lilia Paredes se haya reunido con Hugo Espino en Palacio

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo y de la primera dama, Lilia Paredes, señaló que la esposa del jefe de Estado no se reunió con el gerente general de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C.,Hugo Espino Lucana en Palacio de Gobierno pese a que en el registro visitas se evidencia las cinco visitas realizó el empresario a las hermanas Paredes.

“ No necesariamente todas las visitas suponen que la persona visitada llega hablar con esa persona, pero sin adelantar los puntos que han sido materia del interrogatorio y el testimonio de la primera dama, te debo decir, ese es un punto abordado en la declaración. Hay que saludar que la fiscalía haya sido exhaustiva con sus preguntas y mejor aún, que la primera dama haya contestado todas”, dijo el letrado para RPP Noticias.

“ La primera dama no se ha reunido y es lo único que te puedo detallar porque es un dato bastante genérico . (...). Las explicaciones se han dado ante la fiscalía en la carpeta fiscal, en el marco de una investigación”, agregó.

En otro momento, Espinoza se refirió a la citación que realizó el Ministerio Público a la primera dama. Como se informó, el último viernes, Lilia Paredes asistió a la Fiscalía de la Nación por las investigaciones que se realizan contra su hermana, Yenifer Paredes, respecto al presunto delito de tráfico de influencias, ya que fue captada ofreciendo una obra de saneamiento en el centro poblado La Succha.

“ Creo que es saludable y hace bien a la democracia que la primera dama, evidentemente hace parte del Estado, que a la primera citación acuda, declare, colabore y entregue información. Eso debe ser noticia ”, sostuvo la defensa legal de la pareja presidencial.

Benji Espinoza sobre caso Yenifer Paredes: “No hay delito”

En este sentido, el abogado se refirió a la situación de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Al respecto, comentó que desde su “punto de vista de conocimiento legal” se observa que “ahí no hay delito”.