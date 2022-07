Eduardo Zegarra: “La única salida a una crisis de esta envergadura es convocar a nuevas elecciones”

Eduardo Zegarra colaboró al inicio del actual Gobierno desde el campo de su especialidad, en el Ministerio de Agricultura. Reflexiona sobre la crisis política y afirma que la única posible solución constitucional es convocar a nuevas elecciones generales. También ofrece una mirada sobre el papel jugado por la izquierda.

Ha escrito que las elecciones generales adelantadas son la única opción viable para esta crisis. ¿Por qué?

Básicamente por el comportamiento antidemocrático y que erosiona derechos e institucionalidad, que viene desde un Congreso capturado por intereses particulares de corto plazo, por grupos políticos que no piensan en las necesidades de la gente. Junto a eso, hay un gobierno que ha abandonado toda función básica de gobernar con una orientación, con alguna propuesta de cambios, o al menos para proteger derechos preexistentes. No hay disposición para generar otras condiciones y, por ende, la única salida constitucional a una crisis de esta envergadura es convocar a nuevas elecciones…

Aunque el menú sería el mismo, o casi el mismo.

Nos están quitando derechos a las mujeres, a los grupos minoritarios. Están destruyendo la institucionalidad que protege, un mínimo, la calidad de la educación, destruyendo toda capacidad de regular actividades críticas como el transporte y hay evidencia de corrupción en el Ejecutivo y el Legislativo. No podemos sostener una situación así de manera indefinida.

Usted al inicio del Gobierno fue jefe de asesores en el Ministerio de Agricultura. ¿No vio elementos que le advirtieron sobre lo que vendría?

Estuve en el Gobierno en dos gabinetes, el de Bellido y Mirtha Vásquez. En ambos casos, sobre todo en el de Vásquez, percibí un compromiso serio con gobernar en función de intereses mayoritarios…

¿De ella? ¿Del Gobierno en su conjunto?

Ella lideraba la parte más ejecutiva del Gobierno. También fue boicoteada y atacada por sectores del Gobierno y de Perú Libre (PL), que empezó a generar una situación de inestabilidad e imagino de chantaje al propio presidente. De otra forma no se explica cómo se llegó al gabinete Valer, una de las cosas más insólitas y graves. Cuando salgo del Gobierno, allí todos empezamos a ver que era uno muy precario, de muy corto apoyo político y social…

¿Recién lo empezó a ver?

Sí. En ese momento queda explícito el problema. El gabinete de Vásquez todavía daba una buena posibilidad de encarar algunos problemas graves en el manejo de los conflictos, de impulsar una reforma tributaria, de hacer cambios en la economía o en la agricultura. Eso se abandonó y empezó el declive.

¿La izquierda no debe asumir alguna responsabilidad?

Yo he tenido un trabajo…

No lo digo por usted exclusivamente.

Es para explicar mi posición. Trabajé en el plan de gobierno de Verónika Mendoza. La izquierda que ella lidera tuvo un compromiso con la institucionalidad. A Kuczynski también se le dio apoyo…

Llamaron a votar por él, no se unieron a su Gobierno.

Claro, pero quiero dejar en claro que hay valores mayores que trascienden a la izquierda y que son importantes defender. En este caso Castillo aparentemente venía con una posición de cambios desde los sectores populares. La negociación llevó a discutir un programa mínimo. La decisión que se tomó fue adecuada porque permitió unos primeros seis meses de gobierno que planteaban cambios. Pero no había condiciones internas, ni en Castillo ni en PL, para sostener una coalición básica y ampliarla. Al contrario, se aislaron e hicieron en muchos casos un manejo irresponsable y corrupto del Estado.

¿Pero tienen que hacer alguna autocrítica?

Se pudo ser más claros y transparentes, en el sentido de que iba a haber cero tolerancia con la corrupción. En los primeros meses empezaron a salir evidencias de problemas con sectores que estaban ingresando al Estado y tomando espacios de poder con fines corruptos. Esto tiene que ser un aprendizaje para la izquierda: no se puede arriesgar de ninguna manera un programa de cambios frente a temas de corrupción. En eso hay que ser tajantes. También vengo de la complicada experiencia con Susana Villarán. El aprendizaje acá es que, cuando hay sospecha de posible corrupción, hay que decirlo con todas sus letras, sentar posición y, en algunos casos, tomar las medidas políticas necesarias.

¿Cuál es su evaluación de cómo el Gobierno viene enfrentando la crisis alimentaria?

Esta crisis ya tiene de dos a tres años y empezó con la pandemia. Las pocas encuestas que se han hecho dan cuenta de que la inseguridad alimentaria se incrementó y millones de personas empezaron a tener problemas para comer adecuadamente. En el 2021 hubo una cierta recuperación de la economía y se esperaba una recuperación plena el 2022.

Lo que no ocurrió.

Así es. Al contrario, la crisis internacional de precios, alimentos y combustibles golpeó a amplios sectores de la población. Eso ha ido escalando. Este año ya estamos con una crisis alimentaria bastante profunda, con un shock tremendo de incremento de precios, mientras que los sueldos andan estancados. Todo en medio de esta crisis política. Y el Gobierno no ha tenido ninguna medida concreta que ayude a la gente. La rebaja del IGV de algunos productos básicos no sirvió para nada. Se habla de un bono alimentario, pero no hay una propuesta concreta. Sigue siendo un Gobierno que no encara la crisis alimentaria y que está por agravarse porque también está la crisis agraria, que tiene que ver con lo que ha pasado con los precios de los fertilizantes y los insumos. Y no se encara ninguna. Mi impresión es que estaríamos viendo una situación de enorme malestar social.