FF. AA. al primer ministro Aníbal Torres: “Estamos unidos, firmes y dignos”

El primer ministro Aníbal Torres no es precisamente un ejemplo de diplomacia y prudencia al hablar. Suele irse de boca, como se dice, con mucha facilidad. Ya antes ha tenido criticas altisonantes al Poder Judicial, tanto que la presidenta de ese poder del Estado, Elvia Barrios, le pidió enérgicamente mesura al expresarse. A la prensa la ha aludido tantas veces. Al Congreso, igualmente.

Esta vez, el turno fue para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ocurrió el jueves en Cajamarca, durante uno de los cuestionados Consejos de Ministros Descentralizados. En una acalorada disertación y en medio de la ovación de sus allegados, Torres denigró a la institución castrense y a la Policía al compararlas con la efectividad de los ronderos. Comentó: “Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país”.

Por supuesto, no tardó en aparecer el comunicado del Comando Conjunto de las FF. AA. en el que rechazan su expresión: “Lamentamos profundamente estas declaraciones que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la Nación”.

En el comunicado comentan que Torres sugiere la idea de que las FF. AA. y la Policía no brindan una seguridad adecuada al país, por lo que enumeran las tareas que realizan, entre ellas el resguardo de las fronteras y la lucha contra los remanentes del terrorismo y el narcotráfico.

Concluyen el pronunciamiento con una proclama: ¡Unidos, firmes y dignos! ¡Siempre!

Torres ofreció disculpas

Ante eso, el premier Torres se vio obligado a ofrecer disculpas. En su cuenta de Twitter ratificó su respeto a las Fuerzas Armadas y a la Policía por su “rol histórico al servicio de la Patria”. Destacó -ahora sí- “su papel en la lucha por la seguridad y el orden interno, tareas que nos comprometen a todos los peruanos y peruanas”.

Tras el incidente, los más acérrimos opositores al gobierno de Castillo no desaprovecharon la oportunidad para irse contra el premier Torres y reclamar su renuncia.

Le piden su renuncia

Los congresistas Jorge Montoya (RP), Norma Yarrow (AvP), Patricia Juárez (FP), José Williams (AvP), Patricia Chirinos (AvP) se pronunciaron contra Torres. “Usted ha ofendido a las FFAA y eso no puede permitirse. Usted es enemigo del país. Usted no merece ni el cargo que obtuvo por ser abogado del Sr. Castillo. Renuncie, premier”, dijo el primero. “Espero que no asista a la Parada Militar, no merece ningún saludo”, dijo la segunda de las nombradas.

Uno de los pocos que minimizó las declaraciones de Torres fue el congresista José Balcázar (Perú Bicentenario).

“Ya se ha rectificado, me parece que esa es la versión que hay que tomar. Entiendo que se ha producido tras ese calor de disputas, diferencias (…)”, comentó. Y agregó que esa es la “forma de ser” del jefe del gabinete ministerial y no siempre se puede tener un funcionario con “mejores modales”.

Rechazo. Torres expresó sus respetos luego de su exabrupto. Foto: Antonio Melgarejo/La República

“Por algo le decían ‘el caníbal’ en la universidad, así es su carácter”, comentó y añadió que no ve confrontación contra las Fuerzas Armadas o la Policía. Balcázar concluyó que la intención de Torres fue destacar la labor de los ronderos.

A su vez, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se mostró en desacuerdo que el primer ministro sea llamado al Congreso por su desacertado comentario en Cajamarca. Enfatizó en que no se puede estar citando a cada momento. “Por cada expresión que da no va a estar citándose... Creo que él debe decir (si renuncia o no). Por la estabilidad del Gobierno y la estabilidad del país quien esté encargado debe estar hasta donde el pueblo lo decida... Quien debe responder por lo que dice y afirma es el premier”.

No es la primera vez

En los últimos meses, no es el único pronunciamiento que realiza el Comando Conjunto. El pasado 8 de junio, también lo hizo luego de que el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ difundiera un audio donde se le oye decir a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva: “... ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, además de otros comentarios contra el jefe de Estado.