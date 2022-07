Benji Espinoza justifica la desaparición de prófugos cercanos a Pedro Castillo: “Están ejerciendo su derecho”

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, ofreció una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece. La defensa del jefe de Estado fue cuestionado sobre la situación del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, así como del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Al respecto, el letrado justificó la situación de ambos personajes, señalando que “están ejerciendo sus derechos”.

“Yo creo que las personas que están en este momento resistiendo a una detención tienen derecho a hacerlo (…). Es el único escenario donde se permite una desobediencia o incumplimiento a una orden de la autoridad (...). Están ejerciendo su derecho (…) ellos y las personas que estuvieran en la misma situación en cualquier parte del país ”, dijo para el mencionado medio.

Asimismo, le preguntaron si su comentario se basa en una opinión o en un sustento profesional como abogado, el letrado expresó que es su posición. “ Cuando una persona ejerce un derecho y lo hace en el marco regular (…), estamos frente a un derecho que el Estado lo reconoce ”, agregó.

En este sentido, Benji Espinoza fue cuestionado si le brindaría el mismo consejo al presidente de la República, Pedro Castillo —específicamente que se vaya del país o se asile en una embajada—; sobre ello comentó que el jefe de Estado no puede ser investigado porque la Carta Magna lo estipula.

“Yo soy enemigo de las especulaciones y amigo de los hechos. Yo creo que hoy, tal y como están las cosas, aun con la estridencia y el ruido político al que no podemos cerrar los ojos, es importante que las investigaciones, a quien se pueda investigar, sigan su curso. En el caso del presidente, yo he sido muy claro y mantengo la línea de que el presidente no puede ser investigado porque así lo establece la Constitución ”, manifestó para Hildebrandt en sus trece.

En otro momento, el abogado se refrió a la tutela de derecho que presentó para que la investigación en la que ha sido incluido el mandatario Pedro Castillo en su contra sea anulada. El pedido de la defensa legal fue desestimada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

“Podemos ir dos a cero, pero el partido puede terminar tres a dos. Hay vueltas también de partido. Podemos acudir hasta a la misma Corte Internacional de Derechos Humanos con paso previo en la Comisión Interamericana ”, detalló.

Como se informó, el mandatario Pedro Castillo viene siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencia, colusión y organización criminal, abierta por el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez.