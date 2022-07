Reportero de “Cuarto poder”: “Alcalde de Chadín estuvo presente cuando se dio el secuestro y no ayudó”

El periodista de “Cuarto Poder” Eduardo Quispe indicó que el alcalde de Chadín, César Castillo, estuvo presente cuando las rondas campesinas de la localidad La Palma lo secuestraron junto a su camarógrafo Ernesto Valdiviezo por emitir un reportaje sobre Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y cuñada del presidente Pedro Castillo.

“ Estaba el alcalde de Chadín, el señor Castillo. Él llegó a la hora en que nos secuestra la ronda. La verdad es que él no precisamente nos ayudó, para ser honestos. Porque como autoridad, cuando yo lo vi, pensé que iba a neutralizar y tranquilizar las aguas en el lugar, pero no pasó precisamente eso, creo que pasó todo lo contrario ”, sostuvo el periodista en declaraciones para RPP.

Quispe señaló que no puede brindar mayores detalles de la participación del burgomaestre porque los implementos con los que registró los hechos se encuentran en posesión de los ronderos.

PUEDES VER: Eduardo Quispe llega al aeropuerto Jorge Chávez y se reencontrará con su familia tras secuestro en Cajamarca

“Yo podría decir más detalles, porque estamos precisamente (…) coordinando recuperar nuestra información. Cuando nosotros logremos recuperar nuestra información, yo puedo ser mucho más preciso sobre lo que pasó en ese momento con la autoridad que estaba en la zona”, apuntó.

El periodista manifestó que no sabe la identidad de los responsables del secuestro; sin embargo, sí los podría identificar si los viera.

“De vista sí, podríamos recordar a varios, pero de nombre no, porque no teníamos tampoco dónde anotar. En algún momento yo pregunté un poco más, pero no me dieron evidentemente mayor dato”, recordó.

Responsabiliza al presidente Pedro Castillo

En declaraciones para Canal N, Eduardo Quispe responsabilizó al presidente Pedro Castillo por respaldar a las rondas campesinas en tomar justicia por sus propias manos y atacar a la prensa por los reportajes de presunta corrupción en su gestión.

“Más allá de cualquier entidad del Estado, el que debería responder por lo que ha sucedido es el presidente, por una razón básica. Quien se ampara en las rondas campesinas y en su justicia es el propio presidente de la República. Quien siempre ha tenido un discurso azuzador contra la prensa es él (….). Entonces, le toca responder por lo que a nosotros nos sucedió ayer”, sentenció el periodista.