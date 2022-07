Jaime Chincha critica a congresista Alejandro Cavero por rechazarle entrevista a última hora

Jaime Chincha y el congresista de Avanza País Alejandro Cavero protagonizaron una polémica luego de que el periodista manifestara que el parlamentario rechazó, a última hora, una entrevista en su programa, luego de enterarse que sería él quien le haría las preguntas:

“No sé qué le pasa, no sé por qué a veces se toman las cosas personal; pero, avisado en la galería del Congreso, ya con micro, de que el entrevistador iba a ser yo, se quitó el micro, se bajó y se fue. Señor Cavero, yo no le he hecho nada, que le haga preguntas que le puedan molestar a usted, tan joven, yo bastante mayor que usted... tenga un poco de correa”, disparó.

El periodista manifestó que fue una falta de respeto, no solo para él, sino para su equipo de trabajo: “Sea respetuoso, no sea malcriado, como su mayor le llamo la atención a usted. Si tiene algo, escríbame y dígame, y yo le aclaro las cosas. Pero no me haga eso con el equipo periodístico, que está trabajando desde hace varias horas ahí”, enfatizó.

Recordemos que, la última vez que Alejandro Cavero y Jaime Chincha tuvieron una entrevista en el set de Canal N, el periodista la increpó al parlamentario de Avanza País por no reconocer que el Congreso también tiene responsabilidad en la crisis política que estamos viviendo, y le recordó que el sentir de la gente es que se vayan tanto Pedro Castillo como el Parlamento.

La respuesta de Cavero

Algunas horas después de que se viralizó el video, el congresista Alejandro Cavero decidió responder mediante su cuenta de Twitter, donde señaló que no le debe ni media explicación a Jaime Chincha, y lo acusó de lanzar consignas y no preguntas. Además, señaló que existen otros periodistas con los que está dispuesto a entrevistarse

“Felizmente existe libertad de prensa y cantidad de periodistas objetivos con los que sí podemos conversar. Soy joven, sí, por eso nosotros a la obra y ustedes a jubilarse. Tu mismo te delataste cuando dijiste que debía ir a ‘torear’ tus preguntas. El torero busca clavarle un puñal al animal porque va con un objetivo ”, contestó.

Foto: captura Twitter/Alejandro Cavero