SIP condena secuestro contra periodista de “Cuarto poder” por rondas campesinas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el secuestro que vivió el equipo periodístico de “Cuarto poder” conformado por el hombre de prensa Eduardo Quispe y su camarógrafo, Elmer Valdiviezo, en la comunidad Las Palmas, provincia de Chota, en Cajamarca. Ante este hecho registrado, “la organización instó a las autoridades a investigar, señalar a los culpables y llevarlos ante la Justicia para evitar que estos actos se repitan y queden en la impunidad”.

En ese sentido, Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, “repudiaron el secuestro y la extorsión” contra el mencionado equipo periodístico “por parte de grupos que quieren hacer justicia por manos propias”.

“La naturaleza de esta acción de los ronderos no solo es un atentado contra los periodistas y el medio de comunicación, sino una agresión contra todas las instituciones públicas del país”, se lee en otra parte del comunicado.

“Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las autoridades a ´investigar, señalar y juzgar a los autores del secuestro y la extorsión, para evitar que se repitan estos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad física de los periodistas´”, continúa el oficio.

En esa misma línea, la SIP hace referencia al concepto que se encuentra establecido en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El artículo 9 de esta última establece que el (...) secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada ”, puntualizaron.

Equipo de “Cuarto poder” fueron secuestrados

El último miércoles 6 de julio, el equipo de “Cuarto poder” fue secuestrado mientras realizaba un reportaje periodístico en Cajamarca. Asimismo, Eduardo Quispe leyó un comunicado en señal abierta a favor del Gobierno del presidente Pedro Castillo.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación; en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a ‘Cuarto poder’, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares”, dijo el hombre de prensa.