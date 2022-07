Rondas campesinas secuestran a reportero de Cuarto Poder en el distrito de Chadín, en Cajamarca

Este miércoles 6 de julio, rondas campesinas retuvieron al reportero Eduardo Quispe del dominical Cuarto Poder cuando realizaba un reportaje periodístico en el distrito de Chadín, en la localidad de Chota, en Cajamarca. El hombre de prensa, quien fue detenido junto con su camarógrafo, fue obligado a leer en señal abierta un comunicado en favor del gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de (…) Paredes, quien (…) Fiscalía de la Nación, en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares”, se escuchó decir al periodista.

Seguidamente, Eduardo Quispe pidió disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín “y a nivel nacional por no actuar de acuerdo a la verdad”.

“En el lugar de los hechos hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe, educación y otros. Hacemos un llamado, las rondas campesinas hacen un llamado al presidente (Pedro Castillo) para que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad”

Finalmente, con una voz resquebrajada el reportero señaló: “En esta última parte, nos dirigimos a nuestras familias para informales que las rondas nos han tratado de manera humana, y que luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos”.

Al conocer este hecho, La República se comunicó con Heidi Grossmann Castillo, periodística de Cuarto Poder quien confirmó el secuestro tanto de Eduardo Quispe como el del camarógrafo Elmer Valdiviezo.

“Todavía no podemos comunicarnos con él. Estamos a la espera, estamos muy preocupados por su seguridad. Nosotros hemos cumplido con las exigencias de estos señores que los han secuestrado. Hasta ahora no podemos comunicarnos”, declaró la comunicadora a este medio.

En otro momento, señaló que la comunicación de Eduardo Quispe fue por el teléfono de uno de los ronderos. “Imaginamos que les han retenido los celulares porque están apagados sus celulares. La comunicaron ha sido a través del celular de uno de los ronderos. Estamos tratando de no mover nada ni decir nada hasta que podamos confirmar que están a salvo”, añadió.