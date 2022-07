Reportero de “Cuarto poder” fue obligado a pedir disculpas por reportaje sobre Yenifer Paredes

Este miércoles 6 de julio, rondas campesinas secuestraron a Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, reportero y camarógrafo del dominical “Cuarto poder”, en el distrito de Chadín, en la localidad de Chota, en Cajamarca.

Al respecto, América Televisión sacó un comunicado informando que el motivo del secuestro a los hombres de prensa fue por el reportaje sobre un vídeo donde se ve a Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, ofreciendo una obra de saneamiento a los pobladores del centro poblado La Succha del distrito de San Miguel, en Cajamarca.

“Los ronderos les quitaron la cámara y los celulares, y los obligaron a pedir disculpas en televisión nacional por el reportaje sobre la hermana de la primera dama emitido en Cuarto Poder el último domingo . Si eso no ocurría, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo ”, se lee en el comunicado.

PUEDES VER: Liberan a reportero Eduardo Quispe de Cuarto Poder tras ser secuestrado en Cajamarca

Asimismo, el canal mencionó que ante esta situación “y para proteger la vida de las personas secuestradas” se decidió por interrumpir la programación habitual con el objetivo de que el reportero Eduardo Quispe leyera una declaración “cuyo contenido fue dictado por los ronderos”.

“Como dijimos, lo obligaron a leer. Solo serían liberados si se cumplía con esta exigencia , lo que ocurrió momentos después de la transmisión”, expresó la casa televisora.

Finalmente, América Televisión condenó este hecho pues considera que representa “un grave atentado a la prensa y su deber de investigar e informar sobre temas de interés público y que involucran a las más altas autoridades del país”.

América Televisión se pronuncia tras secuestro de periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo. Foto: captura/América TV

Eduardo Quispe fue detenido junto con su camarógrafo Elmer Valdivieso. El primero fue obligado a leer en señal abierta un comunicado en favor del gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente , haciéndoles interrogantes por los casos de Jennifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación; en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a Cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares ”, se escuchó decir al periodista.

Seguidamente, el comunicador pidió disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín “y a nivel nacional por no actuar de acuerdo a la verdad”. “En el lugar de los hechos hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe, educación y otros. Hacemos un llamado, las rondas campesinas hacen un llamado al presidente (Pedro Castillo) para que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad (sic)”, añadió.