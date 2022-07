Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial: No hacemos persecución política

Tacna. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, negó que exista persecución política en contra de algún representante del Ejecutivo y reiteró su desacuerdo con el proyecto de ley que pretende sancionar legalmente, con pena de cárcel, a los operadores de justicia que difundan información de una investigación penal a la prensa.

El primer ministro, Aníbal Torres Vásquez, aseveró que existía un grupo enquistado en la Fiscalía y el Poder Judicial que no aceptaba aún que el presidente Pedro Castillo Terrones ganara las elecciones. En respuesta, Elvira Barrios pidió mesura en las expresiones de los representantes del Ejecutivo, ya que, como poderes del Estado, debían de trabajar en una línea de concordia.

“Yo he solicitado mesura en las expresiones por parte de algunos miembros del Ejecutivo. Mesura porque tenemos que trabajar en una línea de armonía, concordia, porque hay grandes temas que trabajar por el país y siempre he dicho que en el Poder Judicial administramos justicia y no hacemos persecución política. Ese un concepto equívoco, errado”, aseveró.

Barrios recordó que existe indicadores que muestran que se aproxima una crisis alimentaria que afectará al país y, en especial, a las poblaciones vulnerables. Por ello, precisó que los poderes del Estado debían concentrarse en, desde sus funciones, atender las demandas de los ciudadanos.

Sobre el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para sancionar la filtración de información, la presidenta del Poder Judicial recordó que en la institución existen normas que establecen sanciones para jueces y servidores que vayan en contra de procesos reservados. En ese sentido, la magistrada dijo no entender por qué sería necesario criminalizar este tipo de acciones. Además, enfatizó que la labor de la prensa ha sido importante para la labor de fiscalización.

Elvia Barrios visitó, este martes 5 de julio, la Corte Superior de Justicia de Tacna para asistir a la ceremonia de inauguración del segundo tramo de la oralidad en procesos judiciales civiles. Asimismo, se oficializó la implementación del expediente judicial y la mesa de partes electrónica en la especialidad de familia, en la subespecialidad en violencia a la mujer y familia.