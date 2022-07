Vladimir Cerrón: “Estoy en contra el golpismo, venga del Legislativo o del Ejecutivo”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, declaró con respecto a la reciente renuncia de Pedro Castillo al partido del lápiz y el papel que asumirá la agrupación en la coyuntura política nacional. Esto lo dijo luego de que el último 28 de junio se solicitara al mandatario dar un paso al costado de la militancia que lo llevó al poder en julio de 2021 tras las elecciones generales.

En una extensa entrevista para el diario Uno, el ex gobernador regional de Junín fue claro al señalar que la posición que asumirá Perú Libre está determinada por el cumplimiento de los programas planteados por la agrupación, por lo que, en ese sentido, afirmó que los legisladores de la bancada no serán “oposición al pueblo, sino quizá al oficialismo de manera parcial”.

Asimismo, en consideración del nuevo escenario político, Vladimir Cerrón precisó que su partido se ha decantado por adoptar una posición “antigolpista”, lo que quiere decir que se manifiesta en contra de cualquier acción que pudiera derivar en la vacancia presidencial o en el cierre del Congreso, dado que ello implicaría no respetar las decisiones del pueblo.

“Nuestra crítica siempre es constructiva, no hay crítica destructiva. La crítica es una hermosa herramienta y siempre es constructiva por antonomasia. No somos partícipes del cierre congresal, porque así sea de composición derechista mayoritaria, es lo que ha elegido el pueblo y debemos respetar. No podemos agitar, por un lado, al golpismo, cuando, por otro lado, estimulamos el cierre del Congreso, que también sería un golpe”, expresó.

En línea con lo anterior, descartó una posible concertación con las bancadas de derecha y de centro para que se dé un hipotético adelanto de elecciones generales, ya que considera que “si (los ciudadanos) eligieron a un gobierno ejecutivo o parlamentario por cinco años, se debe cumplir el mandato y punto”.

En cuanto al rol desempeñado por Castillo, Cerrón consideró que él “fue un buen candidato, pero, hasta el momento, un mal presidente”. Además, resaltó una postura autocrítica por haber escogido al jefe de Estado para que representara a su partido, en lugar de designar a un militante, con lo que hizo alusión, además, al Bloque Magisterial y otras escisiones de la hasta hace poco bancada oficialista, a los que calificó como “congresistas tránsfugas”.