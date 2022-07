Pedro Francke admite que salió “dolido” del gobierno de Pedro Castillo: “Tenía mucha fe”

Confesión. Pedro Francke, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, admitió que se sintió “dolido” cuando dejó el cargo en el gabinete ministerial.

“ Sí, salí muy dolido (del Gobierno de Pedro Castillo) porque yo tenía mucha fe en el actual gobierno . Generé una empatía, Pedro Castillo fue capaz de ganarme el corazón por decirlo de alguna manera”, declaró durante una entrevista en Canal N el último viernes.

No obstante, Francke no quiso responder sobre una eventual renuncia de Pedro Castillo. Al respecto, mencionó que alguien que asumió “un cargo importante” en la actual gestión de Castillo Terrones “debe tener cierta cautela”, ya que también tuvo cierta responsabilidad. “En segundo lugar, no estoy opinando por una cuestión personal (...) No están mis propios sentimientos personales influyendo en el tema ”, aseveró.

En otro momento, Pedro Francke contó que, antes de jurar como ministro de Economía el pasado 30 de julio, pactó “unas condiciones”, siendo una de ellas que Guido Bellido, extitular de la PCM, dijera “explícita y públicamente” que respaldaba la política económica que iba a hacer. “Lo hizo en un tuit, pero su palabra no es algo con que se tenga demasiada fe”, añadió.

Francke se mantuvo en el cargo durante 185 día s; decidió dimitir como ministro de Economía tras la salida de Mirtha Vásquez en la PCM, tras desacuerdos con Pedro Castillo, quien actualmente viene siendo investigado en la Fiscalía por el caso Puente Tarata III.

“Lamentablemente, las cosas no salieron como una quería (...) La gota que rebasó el vaso fue con lo de Avelino Guillén”, señaló.

Anteriormente, Pedro Francke aseguró sentirse “decepcionado” del gobierno de Pedro Castillo tras no sentirse respaldado por el jefe de Estado para las reformas económicas planteadas en el MEF.