Alejandro Salas descarta haber recibido propuesta para asumir el Mininter, pero no se niega al cargo

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció con respecto a diversos rumores que lo señalaban como el próximo titular de la cartera del Interior tras la censura interpuesta por el Congreso contra el exministro Dimitri Senmache. Salas dijo que las aseveraciones eran “rumores” y que no había recibido propuesta alguna para ejercer algún puesto en el Mininter.

“Solamente son rumores, yo, en realidad, no he sido comunicado en lo absoluto de ello, y no he tenido ninguna versión oficial”, manifestó el funcionario para canal N. No obstante, reiteró su disposición a aceptar cualquier cargo que se le plantee desde el Ejecutivo.

“Yo soy un demócrata y trabajo en un gobierno en democracia y lo que el presidente de la República disponga para con mi persona, estoy siempre dispuesto a servir al país”, concluyó el ministro de Cultura sin dar una negativa hacia la posibilidad de asumir una plaza en el Mininter.

Asimismo, habló sobre las posiciones que se mostraron en la censura del exministro Dimitri Senmache, en la que la bancada de Perú Libre, que hasta el último jueves era el partido al que pertenecía Pedro Castillo, votó a favor de su salida.

“Este mes va a ser un mes de muchas sorpresas, porque la discusión de la mesa directiva seguramente trae consigo algún tipo de vaivenes, de idas y venidas y que finalmente es parte del Congreso”, dijo Salas al referirse a la posibilidad de que los legisladores del partido del lápiz busquen aliados con los que no se les suele relacionar.

Los infructuosos esfuerzos en la captura de Juan Silva

Por otro lado, Salas se mostró confiado con una posible captura al exministro del MTC Juan Silva, quien se encuentra prófugo desde inicios de junio.

“Estoy totalmente seguro (de) que en cualquier momento, más temprano que tarde, van a haber noticias positivas para el país, en ese sentido”, señaló.