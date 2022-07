José Luis Gavidia tras censura de Dimitri Senmache: “No lo dejaron trabajar ni una semana”

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se pronunció sobre la censura de Dimitri Senmache, titular del Ministerio del Interior, que aprobó el Congreso de la República el último 30 de junio. Al respecto, lamentó la decisión adoptada por los integrantes del Legislativo y resaltó que “no lo dejaron trabajar ni una semana”.

“Realmente, a mí me da bastante pena. Lamentablemente, la decisión que ha tomado la mayoría del Congreso ha sido en un momento muy dramático. Estamos luchando contra un flagelo como es la inseguridad ciudadan a. No lo dejaron trabajar, pero ni una semana al ministro del Interior en situación de crisis. Lamento bastante esta situación, pero tenemos que seguir para adelante. No queda de otra”, dijo para Canal N.

En ese sentido, sostuvo que estuvo trabajando de la mano con el ministro Senmache sobre el tema de la inseguridad ciudadana, pero comentó que respeta la decisión del Parlamento, ya que “son las prerrogativas que ellos tienen”.

“Bastante apenado. Estuvimos trabajando con Dimitri el tema de la seguridad ciudadana, que es uno de los más importantes y uno de los mayores problemas, pero es la decisión del Congreso y debemos aceptarlo ”, comentó.

Asimismo, solicitó al Legislativo trabajar juntos con el Ejecutivo. “Espero que ya nos sentemos a trabajar un poco más unidos para afrontar las cosas más importantes como es la inseguridad ciudadana y seguridad alimentaria”, agregó.

Censura a Dimitri Senmache