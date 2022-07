Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se mantiene en territorio nacional luego de que el Congreso censurara, este jueves 30 de junio, al ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien fue cuestionado por ser el responsable político de su fuga.

Así lo afirmó la Superintendencia Nacional de Migraciones la noche del 30 de junio mediante sus redes sociales.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones reitera que Juan Francisco Silva Villegas no registra salida por los puestos de control migratorio o fronterizos”, tuiteó.

“Migraciones garantiza el estricto cumplimiento de las órdenes de impedimento de salida dictadas por el Poder Judicial, en el marco del ordenamiento legal vigente”, añadió la entidad sobre el aún prófugo exministro.

Juan Silva se mantiene prófugo. Foto: Carlos Contreras/La República

Esta aclaración fue hecha luego de que el todavía ministro del Interior, Dimitri Senmache, dijera durante una entrevista en vivo con Canal N que el extitular de Transportes y Comunicaciones se había marchado del país. Sin embargo, luego negó haber efectuado tal afirmación, incluso cuestionó el profesionalismo de Jaime Chincha, periodista a cargo, en lugar de reconocer el aparente lapsus.

“Yo creo que una persona que se ha fugado del país tiene que ser encontrada sí o sí, sin importar lo que yo crea. Esta persona está fugada”, señaló en el espacio televisivo.

Al ser consultado por el referido conductor sobre la posible huida del extitular del MTC, Senmache solo negó lo que había expresado segundos antes: “Dije ‘fugada’, en ningún momento he dicho que se ha fugado del país. No, no he dicho, Nunca. Bueno, no, para nada (está fugada). Espero que retroceda y lo vea. Yo no sé dónde están estudiando periodismo ustedes, dan pena”, respondió.

El sábado 4 de junio, la Corte Suprema ordenó la detención preliminar del exencargado de la cartera de Transportes a pedido de la Fiscalía de la Nación. En ese entonces, su abogado declaró a la prensa que, lejos de haberse “fugado”, su patrocinado “se había puesto a buen recaudo”.