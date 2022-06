Ositrán revisará procedimientos como indica la Contraloría

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no se pronunció ni a favor ni en contra de la propuesta de la concesionaria Lima Airlines Partner (LAP) para construir una doble terminal de pasajeros y no una, como se indica en el contrato, afirmó la presidenta del Consejo Directivo del organismo, Verónica Zambrano.

En respuesta a un reciente informe de la Contraloría General de la República, que señala que Ositrán debe respetar el contrato donde se indica que LAP debe edificar un solo terminal para pasajeros, la funcionaria Zambrano indicó que es al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al que le corresponde decidir si acepta o no la propuesta de la concesionaria de construir dos terminales.

La Contraloría cuestionó que el Consejo Directivo de Ositrán no tomó en cuenta los informes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y de la Gerencia de Asesoría Legal, según las cuales no procede el proyecto de LAP porque no se ajusta con el contrato. Sin embargo, la presidenta de Ositrán indicó que el Consejo Directivo no tiene por qué acatar lo que dicen las gerencias.

“Desde 2012, como Consejo Directivo, podemos apartarnos de la opinión de nuestros funcionarios de nuestras líneas y no hay ninguna ilegalidad ahí”, manifestó la presidenta del organismo.

Verónica Zambrano indicó que, en todo caso, ante la observación de la Contraloría por no tomar en cuenta las opiniones técnicas de las gerencias, “Ositrán se encuentra evaluando la adopción de acciones preventivas o correctivas vinculadas a la modificación de la Directiva para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo Directivo”.

Verónica Zambrano señaló haber quedado sorprendida con el informe de orientación, porque consideraba que Ositrán había cumplido con toda la normatividad cuando el MTC le pidió que se pronunciara sobre la posibilidad de edificar dos terminales para pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez. Ositrán respondió que podría ser uno o dos terminales. La Contraloría señala que eso no es lo que consta en el contrato.

“Nos llama la atención esta observación que nos hace la Contraloría porque entendemos que está para identificar riesgos de ilegalidad, pero en donde no las hay no tendríamos que estar sujetos a su observación”, señaló Verónica Zambrano.

“Nosotros respetamos la opinión de la Contraloría y la vamos a tomar, vamos a revisar nuestro procedimiento de Consejo Directivo, que hemos cumplido a cabalidad. Pero la Contraloría no lo considera así, porque dicen que debimos haber generado un informe interno en el que expliquemos las razones por la que nos apartamos de nuestras líneas (las gerencias de Supervisión y Fiscalización y de Asesoría Legal)”, añadió.

“Este tema vamos a trabajarlo con un especialista en derecho administrativo porque queremos cumplir con lo que dice la Contraloría General de la República”, argumentó: “No queremos generar más estamentos en el estadio de situaciones que no son de ley”.

El dato

LAP informó que acatará lo que decidan las autoridades. “Si determinan que la operación debe ser con un solo terminal, estamos dispuestos a hacerlo”.

Las obras de la nueva torre de control y de la segunda pista de aterrizaje se encuentran en un 96%.