Aspirante a juez supremo es captado pidiendo ayuda a Walter Ríos para contrato de fiscal

La difusión de audio entre el actual aspirante a juez supremo, Miguel Castañeda Moya y el líder de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, Walter Ríos Montalvo, revela como ambos se confabulaban para direccionar contrataciones de personal en la Corte de Justicia del Callao en el año 2018.

De acuerdo a un reportaje emitido por Cuarto Poder, Miguel Castañeda, juez superior de la Corte del Callao y aspirante a formar parte de la Corte Suprema de Justicia le “suplica” a Walter Ríos aprobar la contratación de Sarita del Rosario Cobeñas Córdova como su nueva asistente de despacho.

Si bien en la actualidad Rosario Cobeñas es titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador, no se registra una conversación entre ella y los involucrados.

Miguel Castañeda: walter

Walter Ríos: miguel buenos días como estas ?

Miguel Castañeda: yo hermano quería conversar contigo para pedirte pues por favor me des la opción para poder trabajar con alguien de confianza ¿no? además es un tema de mes y medio creo

Walter Ríos: ¿Por cuánto tiempo?¿por cuánto tiempo seria? porque pucha que ahorita

Walter Ríos: me dijeron que ahorita, este, no había la posibilidad de contratar que este chico, chica, no se a quien ha contratado, era una persona a quien ya se le había probado su contratación hace como un mes .entonces por eso dije se contrate .

Miguel Castañeda: sabes que , sabes que, es mes y medio hermano

Walter Ríos: ¿mes y medio nomás? y de ahí regresa tu asistente

Miguel Castañeda: claro pues, mi asistente regresa el 9 de agosto

Walter Ríos: mira voy a hacer todo lo posible, de verdad, no sé cómo es el tema presupuestal, porque ha habido problemas el año pasado

Miguel Castañeda: s i Waltercito, yo te suplico pues hermano porque también, la verdad no es que se trate de un capricho nada de eso, la verdad he pensado en alguien que me pueda ayudar.

Según la información periodística, la conversación entre el juez Miguel Castañeda y Walter Ríos se registró el pasado 18 de mayo del 2018. Asimismo, señala que Sarita Cobeña fue contratada para complacer el pedido del aspirante a juez Supremo.

Asimismo se intentó tomar la versión de Castañeda; sin embargo, no atendió la solicitud. Por su parte, el cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto fue condenado a 12 de años en este año; no obstante, tendría contactos en el sistema de justicia.