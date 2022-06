200 días de Kimmerlee Gutiérrez: blindajes, repartija y obras paradas

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire comulgó en la misa por Viernes Santo, el pasado 15 de abril. Ataviada con la banda del cargo se acercó al cura y recibió la hostia. Tras la ceremonia, en la Catedral, Gutiérrez salía con dos de sus servidores más cercanos, del grupo denominado “minions”. Tres días después, La República denunciaba contrataciones cuestionables en su gestión. Militantes de su movimiento Unidos por el Gran Cambio y familiares “espirituales” de ella y de su fallecido padre, Walter Gutiérrez, ensanchaban la planilla del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Con Gutiérrez Canahuire un sector de la población esperaba un cambio sustancial tras el desastroso mandato de Elmer Cáceres Llica. Al menos por el lado moral. Sin embargo, el blindaje a funcionarios y trabajadores cuestionados fue moneda común con la autoridad. No hubo enmienda con los “minions” acusados de colocar personal, ni con sus funcionarios cuestionados, salvo algunas excepciones. Repitió el clientelaje de Cáceres Llica.

Salud: manejo político que técnico

Gutiérrez, en unos días cumplirá 7 meses en el poder . La mayoría de integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) confiaron en ella y la eligieron en reemplazo del vicegobernador Gutiérrez Cueva, su padre, que había fallecido.

“ Espero trabajar con buenos profesionales con valores y que sean limpios ”, fue su promesa. La permanencia del extitular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y al momento consultor FAG, Christian Nova Palomino contradijo ello. Nova fue funcionario de Cáceres Llica y contra él hay varias acusaciones, desde promover el dióxido de cloro hasta pagar bonos a personal que no hizo trabajo presencial en la pandemia.

Gutiérrez puso el pecho por el director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Juan Carlos Noguera, cuando se conoció que este acudió al nosocomio con COVID-19. Ambas permanencias le generaron conflictos con los trabajadores del sector.

El congresista Edwin Martínez calificó a Nova como el “Vladimir Cerrón” de la gobernadora. Ya como asesor lo acusan de disponer cambios en el hospital Goyeneche, lo que encendió protestas. El consejero Harberth Zúñiga calificó que habría un “encaprichamiento” con Nova pese a estar acusado de operarse y recibir otros tratamientos gratuitos en el Goyeneche. “No sé por qué su empeño en pagar un alto costo político por su asesor”, sostuvo. Sin embargo, Nova es el que ha recibido los mayores elogios de la autoridad. Ante la continua oposición a su permanencia, Nova ahora es asesor de la Gerencia Regional de Infraestructura. Solo un cambio de puesto.

La presidenta de la Comisión de Salud del CRA, Gloria Salas, confirmó que hay un manejo más político que técnico en el sector. “Los cambios de directores no han permitido avanzar en el Goyeneche”, señaló. Sobre el Honorio destaca que se abrieron las atenciones no COVID-19 y la Emergencia. Zúñiga acotó que observa una influencia de muchos funcionarios de la gestión de Yamila Osorio. Justamente se designó hace poco al cuestionado Edward Velarde Cáceres como director ejecutivo de Recursos Humanos y sin consultar a la titular de la Geresa, Edy Loayza. Contrariamente y, antes de pedir licencia, el entonces gerente general del GRA, Jorge Luis Suclla, señaló que no tienen funcionarios cuestionados. “Nuestros gerentes están respondiendo, la mayoría con una imagen limpia”, adujo.

A la gestión de Gutiérrez, el proceso de vacunación de menores de 5 a 11 años le fue esquiva . El proceso se estancó en 56% en primeras y 40.3% en segunda dosis. De los hospitales inconclusos, los más próximos a culminar son el de Alto Inclán y Cocachacra (Islay). Mientras que los problemas siguen con el de Camaná y el más lejano a destrabar sigue siendo el de Cotahuasi (La Unión) que no vería luz ni en el 2023.

Majes II y la obras

¿Las críticas a la gente de confianza de la gobernadora opaca sus logros? Alfredo Venero, asesor de gobernación, sostiene que sí. “Esos temas (denuncias) son parte de lo anecdótico. La gestión ha ido desenredando proyectos ”, aseguró. Mario Calderón, gerente regional de Infraestructura (GRI), indicó que el lado positivo es que, de 48 obras por contrata paralizadas, ahora quedan 14. “ En varios casos se ha optado por resolver el contrato. La capacidad técnica de las empresas contratadas son una lágrima”, indicó Calderón.

El funcionario calculó que serán más de una decena de obras que anularán contratos. En las últimas semanas dos de los componentes de la “Vía 4 Carriles”, el puente Añashuayco 2 (S/ 25 millones) y primer tramo de la carretera (S/ 33 millones), tomaron ese rumbo. Ahora está en riesgo el hospital Maritza Campo Díaz y el segundo tramo millonario de la carretera Vizcachani-Sibayo-Callalli-Caylloma (S/ 189 millones). En cuanto a proyectos por administración directa, habían 36 paralizadas y ahora quedarían 3 por reanudar.

Con todo ello, la posible reactivación de Majes Siguas II podría ser el único logro de Gutiérrez. Ha pasado cerca de 4 meses que el CRA dio permiso para la suscripción de la adenda 13 y recién se ha fijado como fecha el jueves 30 de junio. Sin embargo, hay sectores que están en contra que han asumido protestas en la sede regional y bloqueos en Caylloma. Justo en esa provincia y por el Día del Campesino, le gritaron “traidora” . Gutiérrez manifestó que hay cuestiones políticas detrás de los reclamos.

Mal inicio escolar y el conflicto minero

La sede regional también soportó plantones de padres de familia por la no la culminación de los colegios en construcción. Por ejemplo, los padres de los escolares del colegio San José Calasanz del distrito de Cayma, no dejaron que los trabajadores ingresen. El presidente de la Comisión de Educación del CRA, Silvio Arias, informó que uno de los errores de la gestión fue no prevenir que no estaba disponible toda la infraestructura para disponer o adquirir aulas prefabricadas. “Falta completar la entrega de algunos colegios”, sostuvo.

Esto a pesar de que PRONIED tiene 24 módulos en Camaná. Es mitad del año lectivo y el GRA no culmina el procedimiento para trasladarlos a los cerca de 15 colegios que requieren la infraestructura provisional.

Otro conflicto que estalló y que no estuvo a la altura la gestión de Gutiérrez fue el minero. Catorce personas murieron acribilladas en el distrito de Atico (Caravelí) por disputas de las concesiones mineras. La cabeza del gerente regional de Energía y Minas, Herbert Tanta, rodó por la masacre y por denuncias de conflictos de intereses.

El nuevo gerente general del GRA, Yony Apaza, sostuvo que verán el caso del procurador encargado Juan Daniel Martínez Márquez. El estudio de su esposa representa a mineras que se pelean por concesiones en Condesuyos.