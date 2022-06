Kurt Burneo: “Hubo 2 intentos para incorporarme como ministro, pero las cosas no habían cambiado”

El economista Kurt Burneo reveló el último viernes que el Gobierno del presidente Pedro Castillo se acercó hasta en dos oportunidades a fin de ofrecerle integrar el Consejo de Ministros. El extitular de la Producción no precisó a qué cartera.

“Hubo dos intentos para que yo me incorporara como ministro de Estado. Desafortunadamente las cosas no habían cambiado mucho respecto a la manera de cómo se estaba gestionando el Estado, decidí dar un paso al costado y no aceptar la invitación”, dijo Burneo en diálogo con Canal N.

El economista también indicó que las iniciativas del Ejecutivo “funcionarían mejor si hubiese más confianza”: “Eso depende que se diga claramente cómo son las cosas, qué se va a hacer y cuáles son las metas a lograr también.

Al ser consultado sobre si considera que el presidente Pedro Castillo cuenta con las capacidades para liderar políticas públicas, Burneo Farfán aseveró que ello “va más allá” de los políticos.

“Si no cambiamos la forma en la que hacemos política en general y política económica en particular, vamos a seguir en lo mismo. Creo que el tema de afectación adversa sobre lo que es la estructura del Estado o el funcionamiento del Estado inclusive es algo que se va a tener que reparar con la siguiente administración. Sea quien fuese. E sto va más allá del cambio del presidente o cambio de los congresistas. Es simplemente restituir lo que antes existía al nivel del Estado. Había ciertas islas de capacidades profesionales, esas islas han ido desapareciendo”, apuntó.

Kurt Burneo rechazó integrar equipo técnico de Pedro Castillo

En mayo de 2021, rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, el economista Kurt Burneo desestimó la invitación del entonces candidato Pedro Castillo para integrar el equipo técnico de Perú Libre.

“Dada la incomunicación y el total desacuerdo con el documento Plan Bicentenario sin Corrupción —en el que no participé— que presentará hoy el señor (Pedro) Castillo, comunico mi desistimiento a la invitación recibida para integrar el equipo de Plan Gobierno”, comunicó Burneo en un tuit.