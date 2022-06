Yhony Lescano sobre María del Carmen Alva: “Mucha soberbia y petulancia”

Yhony Lescano criticó la gestión de la presidenta del Congreso, María Del carmen Alva. En esa misma línea, manifestó que que trata con “hostilidad” a algunos militantes acciopopulistas”.

“Varias veces lo he dicho. Yo no estoy conforme con la gestión de la señora presidenta del Congreso. Mucha soberbia, petulancia, falta de vocación de coordinar con la gente de Acción Popular, hostilidad con algunos militantes de Acción Popular que no son de su línea. Por ejemplo, a mí me tienen como si fuese una persona de otro partido adversario y eso deja mucho que desear, porque nosotros hemos trabajado para que ellos lleguen a donde están porque no es el esfuerzo personal o propio”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

En otro momento, Lescano se refirió a los congresistas acciopopulistas sindicados como Los Niños. Al respecto, dijo que es claro que los parlamentarios implicados “han hecho cosas que no deberían”.

“Han hecho irregularidades, han estado haciendo gestiones que no les corresponden. Por eso salen algunos —entre comillas— colaboradores eficaces; salen a decir que han estado en contubernios que no corresponden que trae una serie de consecuencias negativas. Las investigaciones determinarán si son culpable o no, pero que han hecho cosas que no deberían, obviamente (sí), porque no tienen orientación política. Se han divorciado del partido”, sostuvo.

Al ser consultado sobre los filtros que maneja la organización Acción Popular, el excandidato presidencial aclaró que Comité Electora Nacional analiza a los candidatos y que no son elegidos “a dedo”.