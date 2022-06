Óscar Ugarte demanda por difamación a Vladimir Cerrón: “Va a tener que cuidar lo que diga”

El exministro de Salud Óscar Ugarte anunció que ha presentado una querella por difamación en contra del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según Ugarte, la demanda está emitida desde el 22 de junio de este año y se origina a raíz de las publicaciones realizadas por Cerrón en marzo, en las que responsabiliza al exfuncionario de las muertes durante su gestión en la pandemia de la COVID-19.

“Ya le dimos oportunidad a Vladimir Cerrón a que se rectifique, porque le hemos presentado una carta notarial todavía en el mes de marzo, a los pocos días en los que presentó ese tweet”, dijo Ugarte en entrevista con Canal N. Comentó que procedió con la querella ante la ausencia de respuesta por parte del perulibrista.

Pese a esto, el líder de Perú Libre no cesó con las imputaciones contra el exministro e hizo una nueva publicación en la que arremete contra el especialista en salud. “Va a tener que cuidarse de lo que diga de ahora en adelante, porque eso ratifica la difamación, que es lo que yo estoy denunciando”, apuntó el extitular del Minsa.

De ser hallado culpable, Cerrón Rojas podría pasar hasta tres años de cárcel efectiva por difamación agravada, y estaría obligado a pagar un total de 3 millones de soles como reparación civil, según lo requerido por el exministro.