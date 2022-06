José Domingo Pérez sobre caso de Keiko Fujimori: “Se está volviendo un meme de la justicia”

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, cuestionó la investigación que se viene realizando contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Al respecto comentó que lo que “debería ser una justicia seria, se está volviendo un meme de la justicia”.

En esa misma línea, cuestionó que las audiencias contra Fujimori Higuchi no retornen a la presencialidad porque este escenario genera que no haya celeridad en el caso.

“ Yo no entiendo por qué una de las audiencias más importantes del país y de los más emblemáticos no pueda regresar a la presencialidad. Eso depende del presidente de la Corte Superior Nacional Especializada porque el juez ha solicitado una sala para las audiencias, pero el presidente ha anunciado que no tiene los ambientes y que los aforos no serían adecuados. Yo creo que de haber audiencias presenciales estaríamos concluyendo esta etapa en menos de tres semanas porque habría una mejor comunicación”, dijo en diálogo para Canal N.

PUEDES VER: Corte Suprema reconfirma la libertad de Keiko Fujimori

En otro momento el fiscal Domingo Pérez se refirió a la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema que reconfirmó la libertad de Keiko Fujimori. Ante ello, señaló que que respetará la medida establecida.

“Creo que es correcto lo que en su momento la fiscalía solicitó al Poder Judicial: la prisión preventiva respecto a Keiko Fujimori. Somos respetuosos de las decisiones que se adoptan en el Poder Judicial y esta es una decisión de la más alta instancia y, por lo tanto, se tiene que respetar”, sostuvo.