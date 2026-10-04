Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con 31,2%, según flash electoral Ipsos

Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con el 31,20% de los votos, según el flash electoral de Ipsos difundido tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El partido Renovación Popular se ubica en el primer lugar de las preferencias, de acuerdo con esta primera proyección de resultados.

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