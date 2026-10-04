Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con 31,2%, según flash electoral Ipsos
Renovación Popular se impone en el primer reporte de Ipsos tras el cierre de las mesas de votación. Los resultados oficiales serán publicados por la ONPE de acuerdo con el avance del conteo de actas.
Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con el 31,20% de los votos, según el flash electoral de Ipsos difundido tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El partido Renovación Popular se ubica en el primer lugar de las preferencias, de acuerdo con esta primera proyección de resultados.
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