JNE vaca a alcalde de Arequipa por disponer que personal municipal cuide a su mascota "Flechita"

JNE vaca a alcalde de Arequipa por disponer que personal municipal cuide a su mascota "Flechita"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, tras determinar que utilizó recursos públicos para fines personales relacionados con el cuidado de su mascota, un perro llamado 'Flechita'.

Para sustentar su decisión, la institución electoral se basó en registros audiovisuales correspondientes al 11 de abril y al 15 y 16 de mayo de 2023, donde se observa a Herbert Hernán Jaime Arenas realizando actividades relacionadas con 'Flechita' dentro de instalaciones municipales y en horario de trabajo.

TE RECOMENDAMOS FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los videos formaban parte de la solicitud de vacancia presentada por la ciudadana Claudia Sara Orihuela Larico. Sin embargo, el caso se resolvió después de más de dos años. El Acuerdo de Concejo 031-2025-MPA, emitido el 15 de abril de 2025, había rechazado el pedido de vacancia. Lo mismo sucedió en dos ocasiones anteriores.

Tras la decisión, se convocó a la primera regidora, Ruccy Judith Oscco Polar, para que asuma el cargo de alcaldesa hasta el 31 de diciembre de 2026.

Defensa del alcalde asegura que no se cumplen los requisitos para declarar vacancia

La defensa del burgomaestre, Joseph Trujillo, aseguró que no se cumplen los elementos necesarios para declarar la vacancia de su cliente.

El primero de ellos está referido a que, según indica, el alcalde “no firmó ninguna orden de servicio, no ha hecho algún requerimiento o ha autorizado algún pago para la contratación del señor Herbert Arenas”, por lo tanto, sostiene que no se ha probado “la existencia de una relación contractual entre el funcionario edil, el alcalde; y segundo, la persona que ha sido objeto de contratación”.

En segundo lugar, indica que no se comprobó un “vínculo de carácter directo entre el funcionario edil y la persona contratada”. “Recién en la apelación se ha propuesto como vínculo la existencia de acreedor-deudor, lo que tampoco es cierto por ese motivo, tampoco fue materia de acreditación por la parte peticionante”, anotó.

Finalmente, aseguró que no existe ningún mandato, orden o disposición emitido por el señor alcalde para que se pueda generar un conflicto de intereses.

“Consideramos que nunca concurrieron los presupuestos para poder establecer una decisión como la que comunicó por su portal el Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó y agregó que esperan conocer la resolución completa para tomar las medidas legales correspondientes.