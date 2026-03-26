Funcionarios de la fábrica de los F-16 se reunieron en el Ministerio de Defensa

Propuesta gringa. En septiembre de 2025, el gobierno de EEUU autorizo a Lockheed Martín la venta de solo 12 cazas F-16 Block 70: la FAP requiere de 24. Foto: difusión

Propuesta gringa. En septiembre de 2025, el gobierno de EEUU autorizo a Lockheed Martín la venta de solo 12 cazas F-16 Block 70: la FAP requiere de 24. Foto: difusión

Delegados de la fábrica estadounidense Lockheed Martin, que ha ofertado a la Fuerza Aérea del Perú el caza modelo F-16 Block 70, sostuvo dos recientes reuniones con autoridades del Ministerio de Defensa para presentar y sustentar su plan de compensación industrial y social, también conocido como Programa Offset, que las leyes peruanas exigen a los contratistas extranjeros del sector armamento.

Con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, Lockheed Martin ofrece 12 cazas F-16 Block 70 por la suma de US$3.420 millones, una propuesta que difiere del requerimiento de la FAP, que consiste en una flota de 24 unidades por un valor máximo de US$3.500 millones. Después del anuncio que hizo Washington sobre su oferta, hasta al momento oficialmente no la ha modificado.

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Lockheed Martin compite con la francesa Dassault, que plantea el Rafale F4, y el sueco Saab, que ofrece el Gripen E/F.

Las entrevistas se registraron en la sede del Ministerio de Defensa, en Jesús María, entre los funcionarios de Lockheed Martin y el director de Compensaciones Industriales y Sociales (Offset), coronel FAP (r) Víctor Pomar Galdós, los días martes 24 y miércoles 25 de marzo.

Negociadores. Edward Riquelmy y Sarah Pierce, de Lockheed Martin. Foto: difusión

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Agenda bajo el brazo

Con el objetivo de sacar las mayores y mejores ventajas de la millonaria adquisición de 24 cazas, el 18 de febrero de este año, el entonces gobierno de José Jerí modificó los términos de las Compensaciones Industriales y Sociales.

Según las normas actualizadas del denominado Programa Offset, el contratista extranjero debe suscribir acuerdos que aseguren la transferencia tecnológica y la ejecución de proyectos de índole social como parte del acuerdo comercial. Sin la aprobación del Programa Offset, no habrá compra de aeronaves de guerra.

El martes 24 el director Armando Pomar Galdós recibió a Shawn Douglas Racz (Gerente de Participación Industrial), Jimmy García (ejecutivo senior de Participación Industrial), Ed Riquelmy (director de Transacciones Globales y Cumplimiento Normativo) y Sarah Pierce (gerente de Gestión de Contratos Internacionales de cazas F-16).

El numeroso grupo de Lockheed también estuvo integrado por los peruanos Néstor Huaco Onari (mayor general FAP en retiro), Akey Siu Iturrino, Catia Meneses Relyz y Alberto Villanueva Gonzáles. Tuvo una duración de 12.36 a 16.21 (4 horas con 21 minutos).

El miércoles 25 de marzo la entrevista fue más corta, de 11.24 de la mañana a la 1.06 de la tarde (2 horas con 6 minutos). Pero esta vez solo asistieron Shawn Douglas Racz, Jimmy García, Akey Siu Iturrino, Catia Meneses Relyz y Alberto Villanueva Gonzáles.

El director de Compensaciones Industriales y Sociales, Víctor Pomar Galdós, ya conocía a Shawn Douglas Racz, a quien recibió en el mismo despacho junto con otro equipo de Lockheed Martin.

Transferencia tecnológica

De acuerdo con las fuentes consultadas, el Perú ha requerido que el programa de compensación debe centrarse en la participación industrial, incluyendo la transferencia tecnológica y la coproducción de partes de la aeronave o de su sistema de soporte.

Conforme a la reciente actualización del Programa de Offset, publicado el 19 de febrero de este año (Resolución Ministerial N°00176-2026-DE), la compensación debe tomar en cuenta “la integración progresiva de empresas y proveedores nacionales, con especial participación de las empresas públicas del Sector Defensa”.

Lo que implica comprender en el acuerdo, “las actividades de ensamblaje, coproducción, producción o fabricación, suministro y mantenimiento de bienes, así como la prestación de servicios de soporte técnico o logístico, requeridos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, señala la norma.

Pero, un asunto es lo que indica la legislación sobre programas offset, y otro lo que propone la empresa contratista, en este caso Lockheed Martin.

En la reciente adquisición de 10.000 fusiles de asalto Arad 7 para el Ejército, por intermediación de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), esta empresa pública acordó con el fabricante Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés), el ensamblaje del armamento se hizo en las instalaciones de FAME en Huachipa con la participación de personal peruano.

En el acuerdo comercial entre FAME, el Ejército y la compañía surcoreana Hyundai Rotem, para la compra de 30 blindados 8X8 White Tiger, se suscribió un acuerdo de transferencia tecnológica que comprende la instalación de un centro de ensamblaje de dichos vehículos.