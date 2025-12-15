HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
Política

Policía captura a tres implicados en el asesinato del periodista Fernando Núñez en La Libertad

Según las autoridades, el autor material sería un menor de 16 años, y el caso estaría vinculado a una organización criminal. Además, hay otros dos jóvenes detenidos. Un reo que cumple condena en el penal El Milagro, también participó en el crimen.

Entre los detenidos hay un adolescente de 16 años y dos jóvenes de 18 y 21 años. Foto: Composición LR
La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial La Libertad, informó sobre la intervención de tres personas presuntamente implicadas en el asesinato del periodista Fernando Núñez, ocurrido el pasado 6 de diciembre en la jurisdicción de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, como resultado de una serie de acciones de inteligencia y trabajos especializados de investigación criminal.

Durante su pronunciamiento ante los medios, el general PNP Guillermo Llerena Portal fue enfático al señalar que no se permitirá ningún ataque contra la libertad de prensa. “No vamos a permitir que ninguna organización criminal ni ninguna persona trate de callar a ningún periodista o comunicador social que, en pleno cumplimiento de su labor de informar, sea víctima de este tipo de hechos criminales”, sostuvo.

Reporteros sin fronteras condena asesinato de periodista en La Libertad y exige acciones al Gobierno

Adolescente de 16 años es el autor del crimen

Respecto a los detenidos, la Policía identificó al menor de edad conocido con el alias de “Jeremías”, de 16 años, como el presunto autor material del crimen. De acuerdo con las investigaciones, habría sido quien realizó los disparos que acabaron con la vida del hombre de prensa. Sobre este punto, el general Llerena Portal precisó. “Hemos trasladado hasta Guadalupe el equipo forense Cellebrite Premium y hemos extraído información importante del teléfono celular, lo que nos ha permitido determinar la participación de varios vehículos y entre cuatro a cinco personas involucradas en este hecho criminal”, manifestó.

Asimismo, fue detenido alias “Dumbita”, de 18 años, quien habría cumplido el rol de conductor de la motocicleta que trasladó al gatillero antes y después del ataque registrado en la conocida curva de Barranco. En tanto, alias “Mono”, de 21 años, fue señalado como el marcador, encargado de seguir a la víctima desde la localidad de Ciudad de Dios y alertar al resto de los involucrados sobre sus desplazamientos. “Estas personas primero marcan al comunicador mientras realizaba su labor y luego avisan al gatillero para que sea interceptado cuando se retiraba”, explicó el general.

La investigación también permitió identificar la participación de un interno del penal El Milagro, conocido como alias “Bolas”, de 22 años, quien habría coordinado el crimen desde el interior del establecimiento penitenciario. “Se ha realizado el allanamiento de su celda, encontrándose manuscritos con un posible croquis del hecho, libretas de apuntes y anotaciones relacionadas a extorsiones, lo que coincide con la información obtenida en la investigación”, detalló Llerena Portal.

El alto mando policial informó que tanto el autor intelectual como la hipótesis principal del crimen se mantienen en reserva para no afectar el curso de las diligencias. “La línea de investigación es fuerte, es dura, y en cualquier momento vamos a dar noticias importantes sobre este caso”, concluyó.

