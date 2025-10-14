Gobernador del Cusco advierte sobre "grupos extremistas" en las protestas del 15 de octubre

Autoridad sostuvo que el mayor enemigo del país es la delincuencia y la corrupción. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR.

Autoridad sostuvo que el mayor enemigo del país es la delincuencia y la corrupción. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se pronunció sobre las movilizaciones convocadas para este 15 de octubre. Al respecto señaló que respeta el derecho de los ciudadanos a protestar, no obstante, rechaza cualquier intento de desestabilización.

La autoridad regional alertó sobre la participación de grupos extremistas. "Todos tenemos derecho a expresarnos, y de eso se trata la democracia, pero hay grupos que buscan el caos y el desorden con fines electorales”, expresó Salcedo en declaraciones a la prensa.

El gobernador enfatizó que los gobernadores regionales mantienen una posición común de defensa del Estado de derecho y la democracia, y reafirmó su compromiso de “luchar contra la delincuencia y garantizar elecciones limpias y transparentes para el 2026”.

Descontento ciudadano

Asimismo, reconoció que existe un descontento ciudadano producto de años de ineficiencia y corrupción en distintos gobiernos, pero advirtió que “en medio del desorden aparecen los extremistas que buscan un rédito político”.

Finalmente, el gobernador cusqueño sostuvo que el mayor enemigo del país es la delincuencia y la corrupción: “No estoy en contra de la protesta, siempre que respete el derecho de los demás. Lo que no podemos permitir es que los radicalismos sigan dividiendo al Perú”.