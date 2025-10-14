Gobernador del Cusco advierte sobre "grupos extremistas" en las protestas del 15 de octubre
Werner Salcedo instó a la población a manifestarse pacíficamente y denunció que sectores radicales buscan generar caos y réditos políticos de cara a las elecciones de 2026.
- Gercetur Cusco condena agresión a pasajero en tren local y evalúa sanción a supuesta guía
- La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se pronunció sobre las movilizaciones convocadas para este 15 de octubre. Al respecto señaló que respeta el derecho de los ciudadanos a protestar, no obstante, rechaza cualquier intento de desestabilización.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La autoridad regional alertó sobre la participación de grupos extremistas. "Todos tenemos derecho a expresarnos, y de eso se trata la democracia, pero hay grupos que buscan el caos y el desorden con fines electorales”, expresó Salcedo en declaraciones a la prensa.
TE RECOMENDAMOS
REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Puedes ver: Gercetur Cusco condena agresión a pasajero en tren local y evalúa sanción a supuesta guía
El gobernador enfatizó que los gobernadores regionales mantienen una posición común de defensa del Estado de derecho y la democracia, y reafirmó su compromiso de “luchar contra la delincuencia y garantizar elecciones limpias y transparentes para el 2026”.
Descontento ciudadano
Asimismo, reconoció que existe un descontento ciudadano producto de años de ineficiencia y corrupción en distintos gobiernos, pero advirtió que “en medio del desorden aparecen los extremistas que buscan un rédito político”.
Finalmente, el gobernador cusqueño sostuvo que el mayor enemigo del país es la delincuencia y la corrupción: “No estoy en contra de la protesta, siempre que respete el derecho de los demás. Lo que no podemos permitir es que los radicalismos sigan dividiendo al Perú”.