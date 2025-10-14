HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     
Política

Gobernador del Cusco advierte sobre "grupos extremistas" en las protestas del 15 de octubre

Werner Salcedo instó a la población a manifestarse pacíficamente y denunció que sectores radicales buscan generar caos y réditos políticos de cara a las elecciones de 2026.


Autoridad sostuvo que el mayor enemigo del país es la delincuencia y la corrupción.
Autoridad sostuvo que el mayor enemigo del país es la delincuencia y la corrupción. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se pronunció sobre las movilizaciones convocadas para este 15 de octubre. Al respecto señaló que respeta el derecho de los ciudadanos a protestar, no obstante, rechaza cualquier intento de desestabilización.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La autoridad regional alertó sobre la participación de grupos extremistas. "Todos tenemos derecho a expresarnos, y de eso se trata la democracia, pero hay grupos que buscan el caos y el desorden con fines electorales”, expresó Salcedo en declaraciones a la prensa.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Gercetur Cusco condena agresión a pasajero en tren local y evalúa sanción a supuesta guía

lr.pe

El gobernador enfatizó que los gobernadores regionales mantienen una posición común de defensa del Estado de derecho y la democracia, y reafirmó su compromiso de “luchar contra la delincuencia y garantizar elecciones limpias y transparentes para el 2026”.

Descontento ciudadano

Asimismo, reconoció que existe un descontento ciudadano producto de años de ineficiencia y corrupción en distintos gobiernos, pero advirtió que “en medio del desorden aparecen los extremistas que buscan un rédito político”.

Finalmente, el gobernador cusqueño sostuvo que el mayor enemigo del país es la delincuencia y la corrupción: “No estoy en contra de la protesta, siempre que respete el derecho de los demás. Lo que no podemos permitir es que los radicalismos sigan dividiendo al Perú”.

Notas relacionadas
Gercetur Cusco condena agresión a pasajero en tren local y evalúa sanción a supuesta guía

Gercetur Cusco condena agresión a pasajero en tren local y evalúa sanción a supuesta guía

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
Corpac suspende vuelos a Cusco por mantenimiento en la pista del aeropuerto el 13 y 14 de octubre

Corpac suspende vuelos a Cusco por mantenimiento en la pista del aeropuerto el 13 y 14 de octubre

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

LEER MÁS
Ernesto Álvarez Miranda, voceado primer ministro de José Jerí, pidió licencia a su militancia en el PPC

Ernesto Álvarez Miranda, voceado primer ministro de José Jerí, pidió licencia a su militancia en el PPC

LEER MÁS
Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

LEER MÁS
Paro mañana 15 de octubre en contra del Gobierno: qué políticos participarán y detalles de la protesta

Paro mañana 15 de octubre en contra del Gobierno: qué políticos participarán y detalles de la protesta

LEER MÁS
Periodista Karla Ramírez: “Los grupos de poder criminalizan el periodismo de investigación”

Periodista Karla Ramírez: “Los grupos de poder criminalizan el periodismo de investigación”

LEER MÁS
Jóvenes de Generación Z critican al gobernador de Arequipa por pedir "bajarle la llanta a los revoltosos" en las protestas

Jóvenes de Generación Z critican al gobernador de Arequipa por pedir "bajarle la llanta a los revoltosos" en las protestas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025