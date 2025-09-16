¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Morgan Quero es uno de los ministros más representativos de la actual gestión de Dina Boluarte. Sus constantes polémicas y defensas a la presidenta le han dado una imagen de pertenecer al grupo de “consentidos” de la mandataria. No obstante, el actual ministro de Educación parece no querer quedar relegado a la sombra de su jefa. Al ser consultado sobre una eventual participación en las elecciones generales de 2026, el ministro aseguró que todo “se verá en su momento”.

Quero, afiliado al partido Ciudadanos por el Perú, afirmó que en el futuro evaluará una posible candidatura en los próximos comicios: “Nosotros estamos abocados al sector Educación. (…) En su momento se verá y eso es lo único que podría decir al respecto”, señaló. Su partido, sin embargo, no está exento de polémicas.

Y es que Quero parece no desligarse de la familia Boluarte. Ciudadanos por el Perú ha sido vinculado de manera constante al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Él se encuentra actualmente investigado en el caso Waykis en la sombra, donde se le acusa de liderar una organización criminal vinculada al nombramiento ilegal de prefectos y subprefectos del Estado. Según los reportes fiscales, testigos afirman que los beneficiados por estos nombramientos ilegales aportaban económicamente al partido, recolectaban firmas y afiliaban personas.

Al respecto, Quero evitó relacionar al hermano de la presidenta con su agrupación política: “Él no está en ese partido. No forma parte de ningún estamento (del partido) y no tiene nada que ver con Ciudadanos por el Perú”, indicó. Si bien es correcto que Nicanor Boluarte no registra una militancia en este partido, no deja de serlo el hecho de que su figura está vinculada a la mencionada organización política.

Morgan Quero defendió a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana en medio de polémica por nuevos audios

Morgan Quero no solo expresa comentarios positivos hacia la jefa de Estado. El ministro de Educación también salió en defensa de sus compañeros del Consejo de Ministros, Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, quienes han sido involucrados en un presunto caso de tráfico de influencias a favor de un expolicía condenado por integrar una organización criminal. La polémica estalló tras la difusión de un audio en el que ambos ministros fueron captados conversando sobre el tema.

Sin dejar de lado sus respaldos a Boluarte, Quero aseguró que el gabinete ministerial no será modificado: “Este gabinete está firme, fuerte y unido. Estamos trabajando y atendiendo la demanda de la población (…) con mucha sensibilidad social, como lo demostró la presidenta Dina Boluarte al plantear la posibilidad de abrir el debate sobre el tema de las pensiones”.

Al igual que Quero, otros ministros como Juan Carlos Castro Vargas (Ambiente), César Vásquez (Salud) y Sergio González (Producción) también salieron en defensa de Santiváñez y Arana.