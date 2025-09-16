HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Política

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Afiliado a Ciudadanos por el Perú, el ministro Quero evitó vincular a su partido con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, quien enfrenta investigaciones.

Morgan Quero es militante del partido vinculado a Nicanor Boluarte | Composición: LR.
Morgan Quero es militante del partido vinculado a Nicanor Boluarte | Composición: LR.

Morgan Quero es uno de los ministros más representativos de la actual gestión de Dina Boluarte. Sus constantes polémicas y defensas a la presidenta le han dado una imagen de pertenecer al grupo de “consentidos” de la mandataria. No obstante, el actual ministro de Educación parece no querer quedar relegado a la sombra de su jefa. Al ser consultado sobre una eventual participación en las elecciones generales de 2026, el ministro aseguró que todo “se verá en su momento”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Quero, afiliado al partido Ciudadanos por el Perú, afirmó que en el futuro evaluará una posible candidatura en los próximos comicios: “Nosotros estamos abocados al sector Educación. (…) En su momento se verá y eso es lo único que podría decir al respecto”, señaló. Su partido, sin embargo, no está exento de polémicas.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

lr.pe

Y es que Quero parece no desligarse de la familia Boluarte. Ciudadanos por el Perú ha sido vinculado de manera constante al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Él se encuentra actualmente investigado en el caso Waykis en la sombra, donde se le acusa de liderar una organización criminal vinculada al nombramiento ilegal de prefectos y subprefectos del Estado. Según los reportes fiscales, testigos afirman que los beneficiados por estos nombramientos ilegales aportaban económicamente al partido, recolectaban firmas y afiliaban personas.

Al respecto, Quero evitó relacionar al hermano de la presidenta con su agrupación política: “Él no está en ese partido. No forma parte de ningún estamento (del partido) y no tiene nada que ver con Ciudadanos por el Perú”, indicó. Si bien es correcto que Nicanor Boluarte no registra una militancia en este partido, no deja de serlo el hecho de que su figura está vinculada a la mencionada organización política.

PUEDES VER: Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

lr.pe

Morgan Quero defendió a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana en medio de polémica por nuevos audios

Morgan Quero no solo expresa comentarios positivos hacia la jefa de Estado. El ministro de Educación también salió en defensa de sus compañeros del Consejo de Ministros, Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, quienes han sido involucrados en un presunto caso de tráfico de influencias a favor de un expolicía condenado por integrar una organización criminal. La polémica estalló tras la difusión de un audio en el que ambos ministros fueron captados conversando sobre el tema.

PUEDES VER: Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

lr.pe

Sin dejar de lado sus respaldos a Boluarte, Quero aseguró que el gabinete ministerial no será modificado: “Este gabinete está firme, fuerte y unido. Estamos trabajando y atendiendo la demanda de la población (…) con mucha sensibilidad social, como lo demostró la presidenta Dina Boluarte al plantear la posibilidad de abrir el debate sobre el tema de las pensiones”.

Al igual que Quero, otros ministros como Juan Carlos Castro Vargas (Ambiente), César Vásquez (Salud) y Sergio González (Producción) también salieron en defensa de Santiváñez y Arana.

Notas relacionadas
Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

LEER MÁS
Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Congreso: piden citar a Eduardo Arana para responder por apoyo en bloque de ministros a Nicanor Boluarte

Congreso: piden citar a Eduardo Arana para responder por apoyo en bloque de ministros a Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre marcha convocada contra Dina Boluarte: "Este Gobierno le tiene terror a que ustedes protesten"

Rosa María Palacios sobre marcha convocada contra Dina Boluarte: "Este Gobierno le tiene terror a que ustedes protesten"

LEER MÁS
Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

LEER MÁS
Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

LEER MÁS
Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota