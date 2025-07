FIL LIMA 2025: denuncian censura de la presentación del libro de Víctor Polay Campos

Una fuerte polémica sacude a la Feria Internacional del Libro de Lima 2025 (FIL) tras la cancelación de la presentación del libro "Revolución en los Andes", escrito por Víctor Polay Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El director de la Editorial Achawata, César Coca, denunció un acto de “censura cultural” luego que la Cámara Peruana del Libro —organizadora de la FIL— decidiera retirar la actividad de la programación oficial, en respuesta a una ola de críticas de diversos medios de comunicación por la inclusión del texto en el evento.

La actividad, prevista inicialmente para el 29 de julio a las 4 pm en el auditorio José María Arguedas, era parte del cronograma de la feria desde hace un mes de anticipación y contaba con la participación como panelistas del historiador Antonio Zapata, el editor, César Coca y la antropóloga Natalí Durand. Sin embargo, tan solo un día antes, el lunes 28 de julio al mediodía, se comunicó la cancelación del evento.

Portada del libro de Polay Campos.

Coca señala que las razones son inválidas. "Los motivos no tienen fundamento alguno. El primer motivo es que al ser una feria plural y democrática no pueden aceptar el libro, ¿cómo pueden decir que es plural y democrático si censuran el libro?, comentó para La República.

Otro de los aspectos con los que la Cámara justifica la cancelación es "para salvaguardar el orden público", pero Coca menciona que en la feria ya se ha contado con presentaciones de personajes que movilizan a muchas personas, como Keiko Fujimori, Jaime Bayly y Mario Vargas Llosa y no se ocasionaron incidentes. Y el tercer argumento al que refiere la organización es que "son libres de abrirles y cerrarles la puerta a quien quieran", según lo que manifiesta el director de Achawata.

FIL Lima señala que cancelación responde a situaciones dentro del marco democrático

En tanto, la FIL Lima alega que la decisión responde a la "responsabilidad como organizadores de un evento cultural de alcance nacional e internacional, que debe desarrollarse dentro del marco democrático, con respeto al orden público y evitando situaciones que puedan afectar el desarrollo adecuado de la feria".

La decisión generó reacciones de todo tipo. Por un lado, Gloria Alvitres del colectivo Revuelta Ambulante, que se encarga de visibilizar temas de censura en arte, comenta que "es lamentable que se cancele y que existe una ola de 'terruqueo' en medios. No solo ha sido contra el libro sino contra la editorial. Es histórico. En la introducción (del libro) se dice que no hay un tema de apología. El libro me parece autocrítico, más allá de la opinión de Polay. Quienes iban a estar en la mesa tienen una postura bastante crítica al conflicto", precisó al ser consultada por este medio.

Por otro lado, Ernesto de la Jara, exdirector del Instituto de Defensa Legal (IDL), menciona que la cancelación del evento puede ser cuestionable debido a que ya había pasado los filtros correspondientes, pero que se puede optar por no estar de acuerdo con su decisión.

"Yo creo que depende del contenido, si quiere defender, sustentar o promover lo que hizo el MRTA, ¿no?. No estoy a favor de la censura sino en contra de ayudar a difundir un libro de Polay si no es autocrítico y de perdón", señaló De la Jara.

Cabe destacar que luego de que la organización comunicara la cancelación, la editorial convocó a lectores y público en general a manifestarse de manera simbólica y pacífica en el stand 84 de la FIL el pasado 29 de julio, en defensa de la libertad de expresión y la diversidad de ideas.

"La cancelación es un acto de censura absoluta que pervierte los valores de tolerancia y respeto intelectual", señala el comunicado firmado por Omar Coca y Magdalena Suárez, codirectora de Ediciones Achawata.

Mientras tanto, la censura parece tener un efecto inesperado: el propio Coca declaró para este medio que lejos de ahuyentar a los potenciales lectores del libro, la decisión ha disparado las ventas ocasionando que los últimos tirajes se hayan agotado.