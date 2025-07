Carmen Mc Evoy: “Para superar la crisis tiene que haber una revolución a nivel ético”

En esta Conversación Republicana, dialogamos con la historiadora Carmen McEvoy, una de las pensadoras más influyentes del país. En esta edición, reflexiona con La República sobre la crisis nacional y el valor de la memoria para superarla, la mediocridad generalizada que asfixia al Estado y el rol decisivo de los jóvenes en la política. Esta es una plática de Fiestas Patrias para pensar el Perú que somos y el que debemos rescatar de la debacle.

— En su libro define a la persona como comunidad de memorias. Eso no solamente nos hace entender mejor la historia, sino que nos enseña a saber vivirla y construirla.

—Sí, yo tengo ahí una serie de conceptos: que las pugnas políticas han sido tan violentas, tan fuertes, a lo largo de su historia, desde la independencia. (…) La posguerra de independencia peruana probablemente es la más difícil, porque ha dejado soldados desmovilizados.

Acá comienzan los conceptos de Estado como botín de guerra, la prebenda como un mecanismo de la toma y daca, que es un poco lo que está ocurriendo ahora entre el Legislativo y el Ejecutivo. No lo están inventando ahora, esto ya ha ocurrido en el Perú. Y, por otro lado, que encada ajuste de cuentas entre los bandos en conflicto, por ejemplo entre Gamarra y La Mar, son muy fuertes. Se hace institución la liminación de la memoria del enemigo: lo derrotas y derrotas lo que hizo. Y lo que yo llamo la lobotomía autoinfl igida. No es necesario haber hecho psicoanálisis para, como historiadora, determinar que un pueblo sin memoria, ¿qué hace? Repite. O sea, lo que nosotros en el Perú básicamente hacemos es repetir maquinalmente lo que ha venido ocurriendo hace siglos y no salimos de los nudos históricos. Bueno, y ahora estamos viendo las consecuencias más dramáticas en esta administración.

— ¿Qué aspectos se siguen repitiendo?

—Posguerras no resueltas. Yo creo que la primera posguerra no resuelta justamente es la que estamos celebrando en esta ocasión: la posguerra de la independencia. Se trata de hacer un relato patriótico, de heroísmo, que es cierto, es real, pero, al mismo tiempo, hay luchas políticas que comienzan a crecer. Ayacucho es el comienzo, no es el final, es el comienzo de un proceso de institucionalización fallida. Y como tienes que tener cierta estabi lidad política, recurres a una fórmula cuyos lí mites estamos ahora experimentando (…) Hay momentos en que parece que entramos en una coalición y aparentemente se tranquiliza, pero nunca se institucionaliza. Tenemos un Estado perforado en el que las economías ilegales ya defacto están manejando a su favor. Y que, si no hacemos un cambio en la raíz paradigmática, vamos a terminar gobernados por estas economías. ¿Cómo funcionan? Tienen sus grupos de interés en el Congreso instalados, y que los están defendiendo. (…) Estamos en una crisis doble: mundial, pero, al mismo tiempo, del modelo político peruano, que se tiene que reformular y desmantelar.

— Usa mucho el idea de “isla”: una comunidad que comparte elementos que permiten subsistencias o resistencias. ¿Qué “islas” actuales deberían destacarse?

—Basadre dice que el Perú es un país de archipiélagos. Hace muchos años él tenía estos conceptos como proféticos. Él veía más allá. Y

yo creo que de ahí yo he tomado prestada esta idea de islas; tengo un artículo que se llama Islas de cariño y de ternura. Son islas en las cuales nos protegemos, como por ejemplo ahora estamos en una pequeña isla, hablando del Perú, tratando de ver salidas. En Miraflores, los vecinos se están organizando en una isla, en una asociación, para contrarrestar a este alcalde totalmente ineficiente. En la selva, mujeres que están cuidando a sus hijos. O sea que hay una sociedad civil que se da cuenta de que tiene un papel realista para operar a niveles pequeños (…)

— ¿Cómo lograr una sanación histórica hoy?

—Reconocerte en tus luces y tu sombras. Reconocer tus demonios. Yo creo que tenemos muchos. Y entre ellos esta suerte de canibalismo político, estos rituales de destrucción del otro enemigo que lo tienes que asesinar. O sea, lo tienes que matar. No te digo en términos físicos -que ha ocurrido en la historia-, pero bueno, en términos simbólicos. Entonces, ante la pregunta “¿qué hacer?, o ¿cómo intervenir?”, el aliado fundamental es el maestro (…) Hay que apostar por el bien común, por una ética, por la dignificación del trabajo. Que el trabajo te dé orgullo. O sea, que los niños se sientan orgullosos de que lo que están ganando es con trabajo honesto. Todo eso se ha desvirtuado con la delincuencia y con la plata fácil. Tiene que haber una revolución a nivel ético que tiene que venir de la escuela y también del hogar. (…) Que

los niños comiencen a sentir que hay esperanza en el Perú. Porque lo que se está perdiendo, y por eso miles de jóvenes se van, es la esperanza.

—¿Cómo conseguirlo cuando tenemos un presidente, maestro, que hizo lo que hizo, y su vicepresidenta hace lo que hace?

—Hay que pensar la historia del Perú en cuanto a tendencias. Si comienzas a ver tu proceso en la larga duración, comienzas a ver quelo que te está ocurriendo no es casual, no es el azar, sino que es una sucesión de errores seculares. No solamente empieza hace 20 años; esto empieza mucho antes, y probablemente a lo que hemos llegado ya es al momento culminante de la degradación. La presidenta se va, se opera, se desaparece (…) ¿Por qué esa frivolidad? Ella no te puede mantener una conversación con base histórica; no la conoce. Hay muchos elementos que explican esto. Un voto que no se piensa. Ahora, por ejemplo, en las próximas elecciones, que vamos a tener 40 candidatos, yo no sé qué va a pasar. Es la ruleta. Entonces tienes que parar y pensar: ¿Hasta cuándo voy a vivir jugándome la vida? Y lo que es maravilloso es que el Perú te responde con el trabajo de los peruanos. En las mañanas, tú te conmueves de ver a las madres llevando a sus hijos al colegio con sus loncheras. Te duele ver cómo están siendo extorsionados trabajadores decentes. Este horror tiene que terminar. Los actores políticos tienen que entender que tienen que haber acuerdos mínimos. Y dentro de los acuerdos mínimos tienes que priorizar a la educación, a la historia, a la ética. Tiene que haber un punto común entre todos para poder sacar al Perú del momento en el que está. Entonces, yo apostaría por el trabajo político y una ciudadanía comprometida, y dentro de estas pequeñas islas, seguir trabajando para que el proceso no nos lleve hacia el abismo, que es la palabra que siempre está en la conversación. Estamos al borde del abismo.

—En esta posible caída, estan también los jóvenes que votarán por primera vez.

—El problema más grave de lo que tenemos enfrente es la posibilidad de la disolución social, es la violencia desenfrenada que puede ocurrir, porque la justicia no funciona: las personas empiezan a percibir que la policía está involucrada también en la corrupción y están tomando la justicia por sus propias manos. Entonces, cuando ya la justicia —que se supone es lo que aglutina a una sociedad— deja de ser creíble, el riesgo es la anomia, la disolución. Pero, por otro lado, te impresiona y te emociona algo como la Feria del Libro, en la que ves jóvenes creadores, talleres recuperando a un personaje, recuperando al otro. Hay un capital cultural muy potente. (…) No podemos seguir solamente esperanzados en que cinco mil años de historia de Caral nos van a salvar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Debemos comenzar a encantar a los jóvenes en la política, pero no en la política de la senaduría o de los diputados, sino en la política barrial, en la política del distrito. Hay que romper esa suerte de hechizo y decirles a los jóvenes que en la política pequeña y local se pueden dar también muchas batallas. (…)

—Sinesio López comentaba que a veces estos procesos de crisis son procesos demo cratizantes. ¿Tienes esta impresión de lo que ocurre actualmente en el país?

—Absolutamente. Una crisis te enfrenta y te confronta con tus limitaciones. Lo que ocurre actualmente es una crisis sistémica. Cuando son

de esta magnitud, tienen que mover a la sociedad. Sinesio tiene razón. Las crisis te obligan a repensarte. Y por eso es importantísimo, volviendo a tu tema inicial, la memoria. Porque, ¿cómo vas a poder afrontar una crisis de cero? Justamente la historia sirve para que la memoria te lleve a situaciones similares de cómo se abordó. Por ejemplo, la crisis que es el primer libro que escribí: la crisis del 71-72. ¿Cómo se resolvió? Se formó un partido civil. ¿Y qué cosa era ese partido civil? Una asociación de profesores, de maestros del colegio Guadalupe, de geógrafos. Algo pasó en esa sociedad que reaccionó, ¿no? Hay que apuntar a la excelencia (…)ha habido excelencia previa, por ejemplo, en los ferrocarriles peruanos. Después ya viene la guerra y pasa lo que pasa. Pero, ¿por qué conformarte, como dices tú, con lo viejo? Aparte, cuando tienes los recursos.

—Vaya que los tienen.

—Tienen miles de millones. Y se van por lo malo, por lo mediocre. (…) La mediocridad ha tomado por asalto al Estado, ha tomado por asalto al Congreso, a la alcaldía, ha tomado por asalto a todos. Y nos conformamos con lo que sea. Aqui la gente joven tiene que ser la vanguar-

dia de la excelencia(…) Actualmente, no hay una exigencia de que nos merecemos lo mejor. De ahí viene esta suerte de “ya, lo que sea que me den”. O sea, ¿“ tengo el orgullo de ser peruano y estoy feliz”? Eso debería ser parte de nuestra psiquis: “Yo me merezco lo mejor como peruano”, ¿no? Nos hemos ido y nos han ido socializando en la limosna, en la prebenda, en este populismo mediocre. (…) Millones de peruanos no viven con dignidad y eso es un escándalo.

—Cuando se presentó el Tren de Lima, el alcalde dijo que hacía historia porque es la primera vez que se piensa trenes para el Perú.

—Hay una ignorancia absoluta, una ignorancia del sistema ferrocarrilero peruano, que ahora cuando te pones a pensar en lo que se construyó en el siglo XIX, fue realmente una obra magnífica(…)¿cómo salir de ahí? Y como dices tú, de la mentira histórica que dice que “yo soy el primero que estoy inaugurando”. Cuando te das cuenta de lo que ha sido la maravilla que es el ferrocarril de los Andes, pues no hay término

de comparación. Este señor no ha leído lo que se hizo en la década de 1850, 1870, cuando Manuel Pardo está en Jauja, y está imaginando desde Jauja un sistema ferrocarril para el Perú. No desde Lima, desde Jauja, tratando de ver cómo va a penetrar en la selva, en los ramales. Eran geniales. Ahora son unos enanos, unos pigmeos intelectuales. La dirigencia actual son pigmeos. Así, de este tamañito, pequeñitos.(…)

—¿Cómo es su “república imaginada”?

—Una república inclusiva. Un país que, a pesar de que tú luchas por tu bien personal, nunca dejas de olvidar o nunca olvidas el bien de los demás. Y que, a la medida que existe un equilibrio entre tu desarrollo personal y el desarrollo de tu comunidad, el país va a tener sostenibilidad. Yo creo que uno no hace daño a lo que ama. Y yo creo que el amor por el Perú es algo que hay que instalar tem-

pranamente en los niños. (..) Es un país extraordinario que merece un mejor trato que el que, en este momento, tiene. Y eso es lo que emociona, pero que al mismo tiempo indigna. Porque hay una indignación de no tratarnos como lo que merecemos. Al Perú hay que respetarlo y dignificarlo.