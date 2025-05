Alfonso López Chau, el rector de la UNI que postula a la presidencia: "El Perú no puede prescindir de las regiones sin suicidarse”

Alfonso López Chau, el candidato sorpresa que postula a la presidencia del Perú y describe a su partido Ahora Nación como "el partido de los jóvenes", conversó con La República sobre sus planes para combatir la criminalidad y empoderar las empresas peruanas a nivel mundial. Todo en torno a mejorar la educación. Además, confirmó las conversaciones que ha tenido con otros grupos políticos, con quienes no descarta formar una futura alianza.

Por otro lado, no dudó en criticar al actual Congreso y Gobierno. Reveló que en su momento sostuvo reuniones con Pedro Castillo y Dina Boluarte para presentarles un plan estratégico en educación que no implicaba un gasto adicional para el Estado; sin embargo, su propuesta fue ignorada. Además, remarcó que su partido impulsará como bandera la defensa de las regiones, sintetizada en la frase: "El Perú no puede prescindir de las regiones sin suicidarse". A continuación, la transcripción completa y sin censura de la entrevista.

- Doctor Alfonso López Chau, usted es uno de los candidatos más voceados para las elecciones generales de 2026. ¿Qué es nación para usted?, ya que tiene esta palabra dentro del nombre de su partido.

Para mí la palabra 'nación' encierra toda una concepción política y eso pasa por explicar qué es un Estado de derecho y qué es un Estado nación. Los Estados nacionales surgen para superar los regímenes feudales y monárquicos. a través de revoluciones burguesas que recorrieron el mundo y vinieron en estados nacionales. Todo estado nacional deviene del estado de derecho. Todo estado de derecho tiene una constitución. Toda constitución tiene un preámbulo. Esta no lo tiene. Por lo tanto, la pregunta que surge de esta definición… ¿Cuál es la diferencia entre Estado y Nación? Porque se ha juntado como Estado-Nación. Entonces el Estado está al servicio de la Nación, nunca es al revés. Y para poder ser comprendidos usamos la metáfora de casa y hogar. No es lo mismo tener casa que tener hogar. Usted puede tener hogar y no tiene casa. La casa se hace al servicio del hogar. Eso me llevó a mí a decir, el Perú es más casa que hogar, más Estado que nación. ¿La nación qué es? La nación es un sistema de valores compartidos. Y entonces toda constitución debe centrarse en tres pilares, todas las constituciones mundiales, todas. La primera es, nos juntamos y hemos decidido fundar el Estado-Nación llamado, con cualquier nombre, pero en este caso llamado Estado-Nación peruano. Los que hemos decidido formar el Estado-Nación decimos, vamos a defender los intereses de este Estado por encima de cualquier otro interés. Se llama soberanía. Eso se ha cumplido con dolores en el Perú. El segundo gran objetivo es la cohesión social. La constitución es el proyecto nacional que se otorga a un pueblo. Eso se llama cohesión social. No hay cohesión social desde hace 200 años en el Perú. Esa es una tarea por hacer. Y el tercero es, los que han decidido formar este Estado-Nación, tienen que decirme: ¿cómo se transmite el mando y el poder? El Perú no ha decidido cómo se transmite el mando del poder porque existe tres modelos; o unipartidista, que no queremos, pues sería una dictadura; bipartidista, como en Estados Unidos; o tripartidista, que es lo que nosotros proponemos, un sistema tripartidista. Si no hay sistema de partidos, la estabilidad política se resiente.

-Usted mencionó que hace 200 años no hay cohesión social. ¿Cómo su partido Ahora Nación lograría esto?

La fórmula que hemos propuesto, creo que la voy a repetir, el Perú tiene que decidir cuál es el sistema de partido que quiere. Yo le voy a decir el nuestro. Queríamos un sistema de tres grandes partidos. Un gran partido de derecha o centro-derecha, un gran partido de centro, un gran partido de izquierda o centro-izquierda, donde yo me siento cómodo. Pero los tres con doctrina, con principios y con democracia interna porque al Perú, como proyecto nacional, le interesa que surjan líderes por todas partes. Y los líderes surgen en las universidades o en los partidos políticos. Pero si no hay partidos políticos, no surgen los líderes. Yo he increpado a los sectores llamados de derecha, ¿dónde está el ribagüero de la derecha? Ojo, él sí era un aristócrata, él sí era un empresario nacional, recorrió a caballo la sierra peruana y dijo una frase más fuerte que la de Mariátegui: "El Perú no puede prescindir del indio sin suicidarse". Él usaba la palabra indio como la usaba Haya de la Torre, como la usaba Mariategui. Hoy diríamos, no podemos prescindir de las regiones sin suicidarnos. Y por eso, camino para construir la nación del Perú, estableciendo todo el poder a las regiones, pero para conquistar los mercados del mundo.

-Al inicio de sus declaraciones se refirió a la constitución actual del 93. ¿Cuál preferiría, la del 93 o la del 79? ¿Y qué diferencia encuentra entre ambas?

Mire, qué bueno que me menciona usted eso. Si usted compara las dos constituciones, no hay ninguna diferencia en el 79% de sus articulados. La diferencia está en algunos puntos estratégicos y algunos éticos morales. Entre los puntos estratégicos está la famosa economía social del mercado, que nosotros decimos "economía nacional del mercado" porque nuestra concepción es primero la nación. Lo social es parte de lo nacional pero no todo lo nacional es parte de lo social. Pero mejor voy a hablar de lo que nosotros postulamos. Queremos ganar el Congreso.

- ¿Ya tiene quiénes van a liderar su plancha congresal?

Estamos todavía en la etapa de búsqueda, de buscar lo mejor. Obviamente este es un partido creado por los jóvenes usted comprenderá. Entonces, una vez que esté el Congreso ganado, nosotros, si hay que hacer cambios, los cambios constitucionales se pueden hacer. Estos ya cambiaron.

-El actual Gobierno ha cambiado literalmente más del 50% de la constitución, sin la necesidad de una Aasamblea Constituyente.

Claro, mire hoy ustedes publican como siempre magistral, Carlin, una caricatura, ese hombre hay que darle premio Nobel, creo, porque expresa en una caricatura lo que todo el mundo piensa. Mi saludo desde esta entrevista especial a Carlin. Ojalá algún día pueda conversar con él.

-Ya que usted menciona el Congreso, hace poco hablé con el congresista Guillermo Bermejo. Él me comentó que estaba hablando sobre unas alianzas con Ahora Nación y con el partido de Roberto Sánchez, que es Juntos por el Perú. Quisiera saber si, ¿esas alianzas ya se concretaron o todavía están en conversaciones?

Están en conversaciones. Nosotros levantamos la bandera de unidad nacional. Aquí en la República publicó un artículo sobre unidad nacional. ¿Qué cosa entendía yo por unidad nacional? Entendía la construcción de la nación. La unidad nacional no es unanimidad, toda unidad supone la diversidad como en todo hogar. Todo hogar es único, hay unidad pero también hay diversidad, un hijo es de la U, otro es de Alianza, otro es de Sport Boys como yo.

-Pero como lo mencionaba esta alianza con Roberto Sánchez, se dice que él ya está en conversaciones con Antauro Humala y sabemos que Antauro tiene una posición bastante radical sobre la pena de muerte para combatir la criminalidad. ¿Qué opina usted de esto?

Nosotros creemos en una democracia fuerte, muy fuerte. Y los otros temas especializados vamos a conversar con generales que se acercan, oficiales que se acercan; vamos a recorrer experiencias que existen sobre ese tema como México, Uruguay, China y el mismo Salvador. Escuchar las experiencias pero yo creo que Una democracia fuerte es suficiente. Lo que pasa es que hay estrategias de largo, mediano y corto plazo. Voy a ponerlo de esta manera. En los ómnibus matan a choferes, ¿no es cierto? Hay un procedimiento estadístico. Las encuestas son la prueba de lo que digo. Usted hace una muestra, y esa muestra saca una tendencia que casi siempre se cumple en las elecciones. Si usted adopta el mismo principio para colocar en los ómnibus aleatoriamente a policías armados, cuando viene el delincuente, ya sea que esté en el ómnibus o ya sea que se acerque en una motocicleta, con lo que sea, si hay un policía adiestrado, le aseguro que puede bajar y coordinar rápidamente y para eso la UNI puede contribuir con sistemas digitales que ubiquen a la gente rápidamente. Los laboratorios técnicos de la policía son muy anticuados y los nuevos cuestan mucho dinero para el presupuesto que tiene la policía. Pero un Estado decidido a combatir la delincuencia tiene que invertir en investigadores. Nosotros planteamos que se restablezca a la Policía de Investigaciones del Perú, la EXPIP. La investigación es clave en nuestra propuesta y sobre los otros frentes conversamos con el señor Bermejo, sí claro hemos conversado, como hemos conversado también con el señor Rafael Belaunde y como estamos conversando también con otros empresarios, el asunto es ver si podemos crear un programa que todos los partidos estén de acuerdo con esa alianza.

-¿Cuál sería el modelo económico que está impulsando?

Ya, quizás sea bueno que recuerde la famosa conferencia de Michel Camdessus, exdirector del Fondo Monetario Internacional, quien se reunió con empresarios y dijo esta propuesta que yo hago mía: "Queremos una sociedad de tres manos, la mano invisible del mercado, la mano visible de justicia del Estado y la mano de la solidaridad". Ese modelo me está diciendo no podemos pasar de un dogmatismo marxista-stalinista a un dogmatismo neoliberal o ultraliberal que dice el mercado, solamente el mercado y nada más que el mercado, aunque sean pisoteados los humildes de la tierra. El Estado tiene un rol.

-¿Cuál sería un ejemplo de ese modelo económico?

Un ejemplo concreto es la Marina de Guerra, ellos ya trazaron el camino, ya acabó la discusión con eso. Antes decían los liberales: "La mejor política industrial es la que no existe". La Marina de Guerra está industrializando en alianza con Corea del Sur. Se acabó la discusión. Porque si los liberales fueran consecuentes, tendrían que anular todo eso. Y no lo pueden anular. El Estado, a través de la Marina, está industrializando. Y no solamente submarinos, porque los submarinos tienen cocina, tienen camarotes, y eso son empresas pequeñas. A mí me avergüenza, creo que a todo peruano le debe avergonzar, a todo candidato le debe avergonzar que existan 3 millones sin agua, 7 millones sin desagüe, que exista anemia. El Perú necesita un plan Marshall. Me avergüenza el abandono de la selva. Más que la selva, de la Amazonía, el 61% del territorio.

-Y esos problemas, ¿con qué propuestas lo combatirían?

Con una propuesta de inversión agresiva en infraestructura. Inversión en la universidad, porque es el gran faro que debe alumbrar los destinos de un país. La universidad está siendo abandonada. Cuando se abandona la universidad, quiere decir que se está poniendo a la carreta delante de los caballos. Y no puede ser. Es la universidad la que debe alumbrar los caminos que necesita el Perú.

-Usted menciona que se debe invertir en las universidades, pero el Congreso ha sido muy cuestionado por crear universidades por montones. ¿Qué opina sobre eso?

Me encanta la pregunta. ¿No hubiera sido mejor que se permita ese presupuesto a la UNI para que pueda crear filiales en todo el país?. San Marcos y la Agraria también. Los tres pilares. Y ahí hay diferencias ideológicas entre los rectores, pero aquí no se trata de ideología, se trata de cosas prácticas. Se trata de que el Perú tenga universidades potentes. Yo le voy a dar una propuesta sin plata. Sin plata. Solo tiene que ver con el liderazgo y la gerencia. Nada más. Primero ya lo hicimos. No había baños en la UNI cuando asumí el rectorado. ¿Qué hice? Me fui con mis alumnos de arquitectura y me los llevé al Marriot, al José Antonio y al José Pardo. Y le dije a los estudiantes de arquitectura de los últimos años, miren los servicios higiénicos, quiero igualito en la UNI. Copien todo, hasta los colores. Lo único que no se van a copiar es que ellos tienen mayolica española y nosotros pondremos mayolica peruana. Segundo, hemos hecho la Escuela de Ingeniería de Alto Rendimiento en Juliaca-Puno, donde los chicos estudian matemáticas universitarias, enseñadas por el voluntariado de la UNI. Les estoy demostrando con eso que se puede. Pero ahora voy a algo más. para que nuestras universidades sean competitivas de ranking mundial, el Estado lo puede hacer.

-¿Cómo?

El Estado emite un decreto supremo y dice lo siguiente: "Vamos a premiar con un bono a todas las facultades que tengan y consigan doble titulación, pero con estas universidades primeras del mundo, con las 500 mejores del mundo". En una se hace y no cuesta plata. Y el Estado le dice al Estado coreano, oye, ¿y me puedes poner laboratorios? Y te los pone gratis. Se llama gerencia.

-¿Y por qué cree que el actual Gobierno no realiza esto?

La misma pregunta me hago yo. He sido vicepresidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú. Lo que le voy a decir se lo he dicho a dos presidentes, al presidente Pedro Castillo y a la presidenta Dina Boluarte y a sus funcionarios, metan un golazo de media cancha, ustedes van a ganar mucho y no va a afectar el presupuesto, ni el de ustedes ni el de las universidades. ¿Cómo? me preguntan. Le voy a dar la fórmula. Las universidades, por ejemplo, la UNI tiene dos exámenes de admisión. Y los trabajadores CAS que ganan una miseria no pueden participar, porque si el rector permite que participen, cometen una infracción y le hacen juicio. Yo les dije a los dos, presidenta o presidente, dispongan que con arreglo a su propio presupuesto de su examen de admisión se permita la contratación de trabajadores CAS. ¿Cuánto ganarían? 200 soles, 300 soles, por un examen de admisión en julio y en diciembre. Para mucha gente no es nada, para ellos es un mundo. ¿Por qué no lo hicieron? Ahora lo vuelvo a repetir, llámeme en un mes a ver si lo hacen.

-Sus ideas son muy nacionalistas, ¿usted considera que su partido o su ideología política es nacionalista?

A ver, hay una diferencia entre ser nacionalista y apostar por la nación, no es lo mismo. Usted puede tener hogares nacionalistas y hogares que no son nacionalistas, pero son hogares. Usted puede tener una nación que es nacionalista y naciones que no son nacionalistas. Lo más probable es que una nación privilegie a su nación para los grandes proyectos, ¿no es cierto? Cuando uno se plantea un problema, uno dice, este es el problema. Y la otra pregunta es, ¿y quién la va a hacer? ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién va a hacer todo lo que hemos dicho? Todo lo que hemos conversado. La alianza entre el Estado y la empresa privada. El Estado le puede decir a la empresa privada, mira, quiero que hagas 5.000 casas, pero decentes, como si fuera la unidad vecinal. Entonces el Estado puede decir, queremos una política agresiva. Y la gente me pregunta, ¿y de dónde va a sacar la plata? Yo he sido director del Banco Central de Reserva del Perú en elección multipartidaria. El Perú tiene más de 80 mil millones de dólares de reserva. PPK cuando postuló decía, cuando lleguemos a 60 mil podemos pensar en un fondo soberano de riqueza. De 80 mil usted dice dejamos 30.000, pero vamos a invertir agresivamente los otros 50.000. Cada inversión en infraestructura está demostrado que se multiplica automáticamente por 1,5 o por 2. Esa inversión retorna, no es gasto corriente. Usted hace una gran carretera, lo estoy contando. ¿No? Solo a poner agua a los peruanos, a los 3 millones. Yo hago un llamamiento a la Unidad Nacional por un programa. que aumente la productividad y la autoestima de los peruanos. Y voy a proponer que mis amigos que están en el otro lado también lo hagan. Un periodista me dijo, ¿pero no le parece que eso es muy ingenuo? Que usted esté acá y está alentando que se copien sus ideas. Y yo le contesté al periodista, ¿usted es futbolista? ¿sabe de fútbol? Sí, me dijo. ¿Usted convocaría a un partido de fútbol y sus contrincantes sean discapacitados? ¡No hay honor en ese triunfo! Yo prefiero competir con los mejores. ¿Y si tienen razón ellos? Cruzo, les doy la mano y les digo, tiene usted razón y no yo, pero creemos que la tenemos nosotros.

-En esa línea, usted no descarta hacer alianza con empresas privadas

Nosotros no tenemos ningún problema con la empresa privada. Hacemos un llamado a los micro, pequeños y grandes empresarios para que ganen y conquisten los mercados del mundo, se globalice. ¿Cuántas empresas globalizadas tenemos? Cinco, seis. Quiero 200, 1.000 empresas globalizadas conquistando el mundo. Pero conquistándolo no a costa de la nación, sino con su nación, como hacen todas las burguesías mundiales.

-¿No tiene inconveniente en hacer alianzas comerciales con Estados Unidos o Argentina, que no tienen mucha similitud con su orientación política?

En política internacional no existen los amigos, existen los estados y los intereses nacionales, eso es lo que hay, por lo tanto en ese camino nosotros hablamos con todos. Haya de la Torre dijo: "Ni con Washington ni Moscú", era su eslogan. Nosotros decimos: "Con Washington, con Moscú, con China, con Vietnam, con Corea, con todos". Que respondan a nuestros intereses y discutiremos palmo a palmo nuestros intereses nacionales. Y por supuesto, si el sujeto histórico es el empresario nacional, que no tiene que ser nacionalista necesariamente, las cosas están hechas. No toda empresa privada es buena, ni en toda acción del Estado es malo.

-Volviendo al tema de las alianzas. Miguel del Castillo, presidente de Primero la Gente precisó que estaría formando una alianza con Nuevo Perú y Ahora Nación. ¿Eso se concretaría o todavía no se ha hablado?

Efectivamente estamos conversando. Ahí falta uno, que es el Partido de los Trabajadores. Estábamos conversando los tres y luego el Partido de los Trabajadores, que por problemas internos se han excluido solos. Como en toda alianza, hay afiliados o militantes, que dicen, este no me simpatiza, o este sí me simpatiza. Eso hay de manera normal y natural, y uno tiene que tener paciencia, serenidad, para convencer, no vencer, sino convencer a todas las partes y el factor más importante es el programa. Hay muchos militantes de Ahora Nación que dicen: "No, somos un partido de los jóvenes, prefiero que vayamos solos". En estos días nos han sugerido hagamos una encuesta interna para ver cómo es percibido la presencia de otras fuerzas. Eso tenemos tiempo hasta octubre. Un camino que estamos haciendo con éxito es que no decidan las cúpulas, que lo decidan las regiones.

-Nuevo Perú ha dicho que impulsará una Asamble Constituyente, ¿comparte esa idea?

Nosotros hemos dicho públicamente que no es conveniente. Algunos grupos lo lanzan, pero nosotros decimos, si se hiciera de repente una Asamblea Constituyente uno corre el riesgo de que tenga mayoría quien no debe tener mayoría. Entonces mejor primero vamos al poder directo, mejor juntémonos, hacemos un llamado de unidad nacional, ganemos el Congreso y después discutimos todo lo que se quiera. De repente ese congreso decide presentar un proyecto al país, de repente sacas el famoso capítulo económico de la 93 y lo pones en el 79, que ya tiene 79% de cosas similares. Lo cual quiere decir que ese es el problema, ¿no? O de repente dicen, bueno, economía social de mercado, pero mejor economía nacional y social de mercado, porque siempre hay intereses nacionales. Yo digo preocupate por la calidad (de los productos) más que cerrar la puerta al mercado extranjero.

-En ese caso, ¿qué opinaría del sistema económico de Venezuela, que ha cerrado las puertas al comercio exterior?

Yo voy a hablar claramente de Venezuela porque por allí creo que se han mal entendido las cosas. Yo he dicho que Venezuela no tiene una sola medida socialista. El socialismo es la socialización de los medios de producción. Expropias a las empresas y las entregas a los obreros. Eso ha hecho China, ha hecho Cuba. Entonces ellos han hecho medidas llamadas keynesianas. Y nosotros decimos, para hacer eso, no necesito tener una dictadura, no necesito maniobrar las elecciones. Entonces la aclaración es pertinente. ¿Y entonces usted cómo se dice que es de la izquierda socialista? Cuando me han preguntado por eso, yo les digo, lee la Biblia, mi modelo es Isaías 65.

-¿Qué dice en Isaías 65?

En esa promesa el lobo pastará junto a la oveja y no a hombre que no vive todos sus años. Es la armonía total. Entonces, como soy un hombre de fe, recurro a eso. Pero creo que la humanidad, el Perú sobre todo, va a tener un larguísimo periodo de construcción de la nación, llamado economía capitalista de nuevo tipo, o más inclusiva, como decía Michel Camdessus. El otro vendrá después, vendrá por el desarrollo mismo de las fuerzas productivas mundiales, no nacionales, donde la humanidad dirá, ya estamos listos para pegar un salto a otra cosa. Ya los seres humanos no tendrán que trabajar ocho horas diarias, sino de repente cinco.

-¿El control del precio, que se aplica en Venezuela, no sería una medida socialista?

Nunca el control del precio ha sido una medida socialista. Nunca, porque ese control del precio lo pueden hacer todos. Lo puede hacer una dictadura burguesa o una dictadura extrema. Es una medida técnica y nada más. Lo único que diferencia radicalmente a los regímenes comunistas es la socialización total de los medios de producción. Y ese no es mi camino. Yo definiría mi propuesta como un largo proceso de incentivo y desarrollo a las fuerzas productivas sanas del país, aumentar la productividad en lo que sea. Todo el tejido social del Perú tiene que ser modificado. El Perú necesita una gran mística patriótica, creérsela, y creo que los peruanos no nos la creemos totalmente.

-Cambiando de tema, quisiera tocar la polémica en torno a la asignación de Arturo Talledo como nuevo rector, y la denuncia de la vicerectora Shirley Chilet

-Yo me río porque me han criticado diciendo: "Tiene a los sindicatos de los profesores, tiene al sindicato de la juventud", ¿qué cosa quiere que haga? Yo no tengo plata. Es gracias a la identificación que está la Asociación de Docentes de la UNI y el Sindicato de Trabajadores, yo no moví un dedo. Ahora, vamos a ir despacio. El primer argumento de quienes han criticado, dicen que la Asamblea no tiene autoridad para hacer lo que ha hecho. La asamblea es la máxima autoridad, tiene la autoridad. Es más, entre sus obligaciones dice "y otros que consideren". ¿Una asamblea universitaria no puede cambiar su estatuto? ¿No puede modificarlo? ¿Quién ha dicho eso?

-La norma fue modificada justo en marzo este año

En primer lugar, el rector no lo cambia, eso lo hace la asamblea. El rector convoca y me ha abstenido en muchos procesos. La asamblea anterior, sin presencia del rector, acordó la modificación de los estatutos, indicando que ya era tiempo de cambiar, que habían cosas que cambiar, había estado mal redactado acá, mal redactado allá. Eso tenía la asamblea anterior. Esta asamblea continuó, se reunió, tomó decisiones y dijo, no es conveniente que el rector decida, la ley dice que cada universidad elige cómo se elige a una persona cuando alguien renuncia como en mi caso.

-Se dice que Talledo era su amigo y que por eso fue elegido como su sucesor

La doctora Chilet también era mi amiga, es una plancha Y estuvo primero la doctora Chilet, Arturo ingresó después. Muy bien, yo no puedo ser amigo de todos, en la asamblea no hay una sola persona que el rector haya dicho, este es mi amigo, que esté en la asamblea. Una asamblea es la consecuencia de varias corrientes. Esas corrientes que existen en la UNI se pusieron de acuerdo y conformaron una asamblea. Eso es lo que ha habido. Ese tema de la amistad no es cierto porque elijieron entre los dos. La ley dejó no en manos del rector, sino en manos de la asamblea para que elija entre los dos. Eso fue lo que decidió la asamblea. La Asamblea acordó darme licencia sin goce de haber por 13 meses. No estoy obligado a eso. A lo que estoy obligado es a los dos últimos meses pedir licencia. Me dieron 13 meses sin goce de haber. Y luego pensé y dije, no, mejor renuncio a todo, incluso a ser docente. Esa licencia quedó sin efecto, la que se me aprobó. No he tenido que consultar a nadie, solo a mi conciencia. He renunciado totalmente para asumir el encargo de la responsabilidad con el país. Sin duda, una medida clara, firme.

-Muy concisa su respuesta. ¿Un último mensaje que quisiera dar a los lectores?

Yo llamo a la unidad nacional, a los hombres y mujeres honestos de este país, a los empresarios y emprendedores que ganan no a costa de su nación, sino con su nación. Llamo a los jóvenes desprendidos, a los voluntariados. Llamo a los servidores del país para unirnos a un gran esfuerzo por salvar al Perú. Por ayudarlo a crecer, por combatir todos sus males que los tenemos históricamente. Ese es mi mensaje. Gracias.