Quiénes son los funcionarios del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera

El nuevo alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, lleva en su plana de funcionarios a por lo menos tres excandidatos de su movimiento político: Juntos por el Desarrollo.

Carlos Andrade Pareja es el nuevo gerente municipal. Él postuló a la alcaldía de Mariano Melgar, pero no tuvo el respaldo necesario y ahora es el funcionario con la más alta responsabilidad en la comuna. Él viene de haber integrado la gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica, quien ahora cumple prisión preventiva. Fue el gerente de Comercio Exterior y Turismo. Para el alcalde Rivera, el vínculo no es un problema pues, según afirma, no tuvo quejas ni procesos.

Luis Harry Gómez Ramírez fue alcalde de Yura entre 2015 y 2018. Intentó ser burgomaestre nuevamente en este periodo y postuló por el movimiento de Rivera, pero no lo logró. Ahora es el subgerente de Asentamientos Humanos y Catastro en la municipalidad provincial. Gómez tiene algunos antecedentes que han manchado su perfil político. En el 2016 fue denunciado por violencia familiar por su conviviente Olga Cruz Quispe.

En ese entonces, el alcalde desmintió las acusaciones.

Gregorio Corrales Delgado fue candidato a la alcaldía de Chiguata, también por el movimiento de Rivera. Ahora, el hombre de 59 años de edad será el gerente de la Empresa Municipal de Eventos Culturales (EMECSA).

Según ha anunciado el gerente municipal Carlos Andrade, esta dependencia requiere una reingeniería y ser adaptada a las exigencias de estos tiempos para que sea productiva.

Jolwer López Zuñiga es otro excandidato por la fecha, postuló a la alcaldía de Yanahuara, donde además venía laborando. Ahora es el gerente de Administración Tributaria.

Otros funcionarios

Carlos Mayoría Téllez es el gerente de Seguridad Ciudadana. Este hombre de confianza del alcalde Rivera viene de tener un cortísimo periodo como subgerente de Serenenazgo en la municipalidad limeña de La Molina. Lo designaron el 2 de enero de 2019 y le retiraron la confianza el 14 de febrero del mismo año. Es decir, estuvo poco más de un mes.

En su perfil se presenta como profesional en Seguridad Ciudadana, administrador del Círculo de Oficiales, y exadministrador del Casino de la Policía, con sede en La Molina.

Entre otros funcionarios se encuentran Claudia Cervantes Mansilla, quien es la secretaria general de la municipalidad. Ocupó el mismo cargo en el Gobierno Regional de Arequipa, en el periodo de Cáceres Llica.

Bernardo Barrios Untiveros, es economista y contador. Fue subgerente de Planificación en la municipalidad durante el 2021 y 2022. Ahora será el gerente de Administración Financiera.

Omar López Cusi, designado en Asesoría Jurídica, fue gerente municipal en Sabandía, anteriormente. También fue abogado de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yura. Trabajó en la gestión de Harry Gómez.

Omar Florez Salas, nombrado gerente de Transporte,v iene de ser encargado del área de Telecomunicaciones de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones, durante la gestión de Elmer Cáceres.v