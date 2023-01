Comisión de Ética nunca investigó a legisladores señalados por beber licor en el Congreso

La Comisión de Ética del Congreso, que preside la legisladora Karol Paredes (Acción Popular), evitó investigar el caso de los nueve congresistas señalados por beber licor en la sede del Parlamento, junto con Freddy Díaz Mónago, quien ya fue sancionado con la inhabilitación.

Como se recuerda, el pasado 8 de setiembre del 2022, Karol Paredes envió un oficio a Freddy Díaz Mónago, solicitando la relación de los nueve parlamentarios señalados por su defensa legal en el sentido de que bebieron con él, en instalaciones del Congreso, el pasado 26 de julio.

Todo parecía indicar que Karol Paredes abriría una investigación, pero no fue así.

Freddy Díaz Mónago respondió el 12 de setiembre, limitándose a señalar que el tema estaba bajo reserva de investigación fiscal. Si bien no da nombres, en el documento hace referencia a la fotografía difundida por su colega Magaly Ruiz y agrega que en dicha imagen hay “parlamentarios a la cual hizo referencia mi defensa técnica”.

Es decir, le daba una referencia o ruta para indagar. Sin embargo, después de este oficio de Díaz Mónago, la Comisión de Ética no hizo ninguna diligencia adicional y todo quedó en nada. Magaly Ruiz, en su momento, deslizó que trató solo de un brindis.

En un oficio remitido esta mañana al autor de este informe, la legisladora Karol Paredes señala lo siguiente: “siendo que no se obtuvo información que precise lo que circuló en medios periodísticos respecto a lo manifestado por las abogadas del congresista Díaz Mónago, la comisión a mi cargo no propuso denuncia alguna, al no contar con elementos de juicios suficientes”.

La Comisión de Ética adoptó esta decisión sin adoptar mayores acciones, como pedir la declaración escrita de los nueve legisladores aludidos o solicitar información al área de seguridad o indagar cómo ingresaron bebidas al Parlamento, lo cual está prohibido.

Los nueve congresistas señalados por presuntamente beber junto con Díaz Mónago, la tarde del 26 de julio del 2022, fueron todos de Alianza Para el Progreso (APP): Eduardo Salhuana, Elva Julón, María Acuña, Cheryl Trigozo, Manuel García, Rosio Torres, Alejandro Soto, Magaly Ruiz y Heidy Juárez, esta última renunció luego al grupo parlamentario.

La parlamentaria Gladys Echaíz consideró hace una semana que también debería haber sanción para algunos de estos parlamentarios, por la denuncia pública realizada por haber bebido licor en el Parlamento. Sin embargo, no puede haber ninguna sanción si desde la Comisión de Ética se evidencia que no hay voluntad política para investigar con seriedad el caso.