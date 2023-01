Gobernador de Puno, Richard Hancco, le responde a Dina Boluarte y la acusa de traidora

Con información de Liubomir Fernández/URPI-LR

La noche del viernes 13 de enero, en su mensaje a la nación, Dina Boluarte, frente a millones de peruanos, cuestionó al gobernador de Puno, Richard Hancco, aseverando que como la autoridad pretende solucionar los problemas de pobreza de la región altiplánica cuando no conversa con el Ejecutivo. Ante esta situación, Hancco le recordó a la mandataria todo lo que mencionó en el pasado y no cumplió, por lo que afirmó que es una traidora.

“Hay que ser claros, mis padres me han enseñado a que no hay que ser traidores. El pueblo ha confiado en mí para llevar adelante el desarrollo”, inició y, enseguida, el periodista de La República Liubomir Fernández le consultó sobre si él considera que Dina Boluarte es traidora: “Por supuesto”, contestó.

“Ella decía sí a la asamblea constituyente, con la que yo no estoy de acuerdo. Ella hablaba maravillas de Evo Morales y ahora es su enemigo. Ella dijo acá que no iba a quedarse si a Pedro Castillo lo vacaban y ¿qué hizo?. Eso es mala señal, mal ejemplo para los ciudadanos y para los niños , cómo podemos hablar de valores cuando el presidente miente”, expresó indignado.

En otro momento, Richard Hancco evidenció su molestia por la alusión de la jefa de Estado. “Yo no tengo ningún problema personal con la señora Dina Boluarte, pero parece que eso quiere. En esta lucha no he participado, esto ha comenzado una vez que han vacado a Pedro Castillo. Si quiere hacer personal esto, entonces lo haremos personal, pero no le recomiendo tener de enemigo a mí, así de tajante ”, manifestó contrariado.

Asimismo, le recordó a Boluarte que la postura de la región Puno es que ella renuncie y lamentó que la mandataria haya ingresado a un ámbito de victimización. “Si quiere usted desarrollar la región, entonces venga usted, converse con los alcaldes, converse con el pueblo, no necesita conversar conmigo y no trate de escudarse”, prosiguió.

Consultado sobre si hay condiciones para instalar una mesa por la paz, sostuvo que sí, “pero no ayuda la forma en que se expresa”. Mencionó que, por su parte, está abierto a la conversación, pero no bajo un contexto de insultos. “ No sé si la señora Dina Boluarte tiene en cuenta las consecuencias de su declaración . No sé quién le ha hecho creer que le hemos declarado persona no grata”, dijo para luego aclarar que fue el Consejo Regional el que tomó dicha medida, mas no el Gobierno Regional de Puno que él preside. “No sé si esperaba una resolución de felicitación”, agregó.

Sobre las aseveraciones de Dina Boluarte que afirman que las armas que habrían sido utilizadas para provocar la muerte de varios peruanos ingresaron de Bolivia, solo atinó a decir: “Seguimos con eso... los cargos no son eternos, vamos a seguir como ciudadanos cuando terminemos nuestros cargos y ahí vamos a ver las consecuencias de nuestros actos, o bien la población nos odia o nos respeta, o bien vamos a escondernos de por vida”.