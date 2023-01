PJ dispone impedimento de salida del país contra exgobernadora de Arequipa Yamila Osorio

El Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra la exgobernadora de Arequipa Yamila Osorio. La medida se dio en respuesta a la solicitud del Equipo Especial Lava Jato en el marco de una investigación que vincularía a la exautoridad regional en los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio. De acuerdo con la Fiscalía, estos actos se habrían cometido durante los años 2015-2018.

Como se recuerda, en agosto, la fiscal provincial Angela Zuloaga Bayes, del Octavo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, formalizó la indagación contra Yamila Osorio. Además, se pidió comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Tras varios meses, se informó la resolución judicial.

De esta forma, Osorio no podrá salir del país durante un plazo de 18 meses y también deberá acatar otras disposiciones como la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside ni variar de domicilio sin previa autorización judicial. La exgobernadora también tendrá que presentarse puntualmente ante el despacho fiscal y el juzgado de investigación preparatoria las veces que sea citada y no podrá comunicarse con indagados ni testigos.

Investigación

Según la Fiscalía, Yamila Osorio habría constituido y liderado una organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa , cuyo plan consistió en cometer principalmente delitos contra la administración pública. Para esto, se habría designado en puestos claves de la entidad a los demás miembros de su banda delictiva, conforme al equipo especial.

A Osorio se le imputa el delito de colusión en razón de su cargo de presidenta del Gobierno Regional de Arequipa por intervenir de manera directa en la licitación pública del mejoramiento de la variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento (tramo III).