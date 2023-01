Gobernador de Puno: Solo la renuncia de Dina Boluarte apaciguará las protestas

El gobernador de Puno, Richard Hancco, se refirió a las últimas muertes de civiles durante las protestas y la crisis política. En una entrevista con Latina Noticias , la autoridad lamentó esos trágicos decesos y explicó que la salida más inmediata es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte . Sin embargo, resaltó que, de darse la dimisión de la mandataria, esta acción solo apaciguará las manifestaciones sociales.

En esa línea, el gobernador de Puno explicó que la ciudadanía está descontenta con el Gobierno central y el Congreso. Además, exhortó que se priorice la vida humana en contextos tan dramáticos como el actual.

“¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, sea de la izquierda o de la derecha. Tenemos que ser reflexivos, aquí ningún cargo puede estar encima de la vida humana” , resaltó.

Hancco también criticó que el gobierno de Dina Boluarte no tiene “tino político”. Agregó que para la ciudadanía de Puno, el rechazo a Boluarte es constante.

“En este momento hablemos de apaciguar los ánimos. No va a parar esto porque Dina Boluarte representa a una persona que se ha ido de un lado a otro. No se solucionará, solo se apaciguarán los ánimos”, esto en alusión a la vez que Boluarte dijo que renunciaría si Castillo no seguía en el cargo. Pomesa que no cumplió.

Por último, comentó que la coyuntura en el país es “insostenible” y debe darse solución lo más pronto. “No hay que encapricharnos”, dijo en alusión a Boluarte.