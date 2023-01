Presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales pide cesar con las muertes durante protestas

Ante el desarrollo de las violentas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que, hasta el momento, dejaron como saldo más de 40 personas sin vida, el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, Rohel Sánchez Sánchez, pidió no criminalizar a los manifestantes, por ende, no atentar contra la vida humana.

“ No podemos más estar criminalizando las protestas, nadie tiene el derecho de quitar la vida a otra personas, tenemos que valorar sobre todas las situaciones el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos”, manifestó Sánchez.

En ese sentido, el actual gobernador de Arequipa invocó al Ejecutivo y Congreso a inmediatamente dialogar y buscar la salida a la crisis social.

PUEDES VER: Recrudecen protestas en Arequipa y Tacna con actos de vandalismo

“Convocamos a las diferentes instancias del gobierno, del poder del Estado, aun al propio clero, podamos buscar la mejor salida y, de una vez, se solucione este problema. Necesitamos paz, unión y trabajar para garantizar la salud”, indicó.

Además, pidió a la Fiscalía iniciar la investigación contra las personas que habrían atacado y provocado la muerte de los manifestantes.