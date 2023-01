Rohel Sánchez gastó casi medio millón de soles en su campaña

La campaña de Rohel Sánchez Sánchez se convirtió en la más onerosa, incluso superó en aportes y gastos a los postulantes de 2018. El excandidato del movimiento regional Yo Arequipa y hoy gobernador presentó el 27 de diciembre su segundo informe de ingresos y gastos de campaña ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

En la candidatura del exrector de la Universidad Nacional San Agustín se invirtió S/ 481 mil 862 y recibió como aportes S/ 480 mil. La segunda entrega comprendió actividades desde el 3 de setiembre hasta 26 de diciembre del 2022; ingresó S/ 209 mil 837 y se gastó S/ 212 mil 316. Mientras que, al inicio de la contienda, entre el 4 de enero al 2 de setiembre, informó de S/ 270 mil 978 de contribuciones y S/ 269 mil 546 de desembolsos. En total al expostulante le contribuyeron con S/ 101 mil en efectivo y S/ 379 mil 419 en productos o especies.

Según el portal Claridad de la Onpe Sánchez encabeza el ranking de postulantes con más gastos e ingresos. De lejos están otros contendientes como Héctor Herrera Herrera de Arequipa Avancemos (S/ 18 mil ingresos, S/ 2, 170 gastos), Jorge Luis Suclla de Unidos por el Gran Cambio (S/ 14 mil ingresos, S/ 5 mil gastos).

En la campaña anterior se gastó menos. El electo gobernador Elmer Cáceres reportó 78 mil en inversión, Alfredo Zegarra S/ 84 mil. Ambos postulantes corresponden al proceso de 2018.

¿Con Sánchez se confirma la premisa de que el más gastador en campaña gana? Para la consejera regional Marleny Arminta Valencia, no se ajusta el dicho al caso del gobernador. “Nuestro triunfo ha dependido del carisma de nuestro gobernador, de su caminar día a día, que no tiene rabo de paja.

La población ha visto en el muchas cualidades”, sostuvo. Acotó que su percepción fue que otras candidaturas realizaron mayores inversiones y que el éxito de la agrupación se debió a una excelente campaña y a la visita de varios distritos alejados.

El millón de Yo Arequipa

A nivel del movimiento regional Yo Arequipa, todos sus candidatos invirtieron S/ 1 millón 094 mil 365. Es decir, un poco menos del 50% se destinó a la campaña de Sánchez.

Esto sin contar que la propia agrupación política que en un primer informe S/ 180 mil soles. Entre sus actividades proselitistas consignó una cena de confraternidad realizada el 12 de agosto 2022 en que logró recaudar S/ 27 700 en contribuciones, por cada colaborador entre S/ 400 a S/ 1000.

Está pendiente que el movimiento entregue su segundo informe en que se deberia reportar actividades como el mitin de cierre antes de las elecciones del 2 de octubre pasado. También el almuerzo de confraternidad realizado el 13 de setiembre en el Fundo El Rosal en el distrito de Cerro Colorado en que la candidatura e Sánchez recibió aportes.

En tanto, Víctor Hugo Rivera, que llegó a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa por su tienda política Juntos por el Desarrollo de Arequipa (JDA) tiene pendiente la segunda entrega de su informe de actividades proselitistas. Tiene hasta el 27 de enero, 15 días hábiles después del cierre oficial del proceso electoral declarado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Enfoque: “ONPE no tiene recursos para fiscalizar”

Jorge Mamani- especialista electoral

Los candidatos que no declaren sus aportes y gastos en campaña pueden ser pasibles a multas de hasta 30 UIT. Es la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE la que debe ver si cuadran los ingresos con los egresos, sí hay aportes de fuentes no permitidas como empresas, o actividades que no han sido consignadas por los candidatos o las agrupaciones políticas. En la realidad, la ONPE no tiene los recursos humanos y económicos suficientes para realizar control a todos los candidatos del país. A lo sumo llegan a realizar informes de fiscalización de casos en que ya tuvieron antecedentes. Las actividades como almuerzos o cenas de confraternidad son aún más difíciles de evaluar.