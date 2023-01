¿Qué dijo Rosa María Palacios sobre los fallecidos en las protestas en Puno?

Las protestas de Juliaca, Puno, en contra del Gobierno de Dina Boluarte, ya han dejado un saldo de 18 fallecidos. Y, en total, desde que asumió su mandato, ya se han causado más de 40 muertes durante un poco más de un mes de gestión de la presidenta. Debido a las recientes manifestaciones, la abogada y periodista Rosa María Palacios se pronunció en su programa “Sin guion”.

Rosa María Palacios: “Un día trágico para Puno”

La abogada empezó su programa así: “ Un día trágico para Puno , que está de duelo, por la muerte de 17 civiles , y a esta hora se ha confirmado la muerte de un policía nacional”.

“ La protesta es legítima, lo que no es legítimo es el delito . Matar, robar, saquear, asaltar un aeropuerto es delito. La represión es legítima también dentro de los parámetros establecidos por la ley y reglamento para esa represión. Matar no es legítimo cuando se hace de manera indiscriminada. La protesta y la represión son legítimas, lo que no podemos aceptar es la desnaturalización de ambas cosas”, aseveró Palacios.

RMP: “El uso de la fuerza está regulado en leyes”

Del mismo modo, Rosa María Palacios se refirió al uso de armas letales por parte de la institución policial. “La Policía puede usar, de manera residual, la fuerza letal. Primero tiene otras opciones. Solo puede usar, en un evento tumultuario, fuerza letal cuando hay una amenaza directa, real e inminente a su vida. Por lo tanto, la Policía no puede disparar ráfagas. No se puede, está prohibido, es ilegal, es delictivo ”, sentenció.

“En Brasil hay 1.500 detenidos. Se le detiene, se le juzga y se le condena o absuelve de acuerdo a ley. La Policía no mata; detiene, arresta, conduce hacia el fiscal y el juez. La opción no es matar o no matar”, agregó Palacios.