Fiscalía: casa de Sarratea era “centro de operaciones criminales”

Donde quiera que se encuentre, la noticia de la incautación del inmueble de su propiedad ubicada en el pasaje Sarratea 179, en Breña, debe haber impactado hondamente en el ánimo del empresario Segundo Sánchez Sánchez. La residencia de cinco pisos representaba para Sánchez, su familia, paisanos y amistades, la realización del sueño del provinciano que busca el triunfo en la capital. Solo que como consecuencia de sus propios actos, transformó esa vivienda en un “centro de operaciones criminales”, como señaló el juez Richard Concepción Carhuancho al acceder al pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, para que la vivienda pase a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

La fiscal acreditó 34 elementos de convicción para sustentar que Segundo Sánchez Sánchez, como integrante del “Gabinete en la sombra” del exmandatario Pedro Castillo, convirtió su residencia en un espacio destinado a reuniones clandestinas con funcionarios públicos, coterráneos, amigos, recomendados, allegados y advenedizos, para capturar ministerios y entidades públicas y así obtener beneficios económicos ilícitos. Los 34 elementos de convicción desbaratan el argumento de Segundo Sánchez de que no sabía nada y que es inocente.

El paisano e íntimo amigo del exjefe de Estado se encuentra prófugo desde el 11 de octubre de 2022. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 30 mil soles por información sobre el paradero de Sánchez, nacido el primero de septiembre de 1984, en el distrito de Anguia, provincia de Chota, Cajamarca. Por todo lo que sabe Segundo Sánchez, la cifra podría parecer muy poco.

Se podría afirmar sin temor a equívoco que Segundo Sánchez Sánchez quedó expuesto cuando el 28 de noviembre de 2021, el dominical “Cuarto Poder” difundió un reportaje de una vigilancia periodística de varios días al inmueble de la calle Sarratea 179.

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez también estuvo en la reunión ilegal de Surquillo. Foto: Gerardo Marin/LR.

Provinciano soy

En un principio, Sánchez cedió en su vivienda un espacio para que Pedro Castillo sostuviera reuniones durante la segunda vuelta presidencial, además de una habitación para que pernoctara por esos días porque carecía de domicilio en Lima. Pero, luego del triunfo del candidato de Perú Libre, el lugar se estableció en un punto de encuentro clandestino. Las imágenes captadas por “Cuarto Poder” eran incontrovertibles. Y permitieron identificar a personajes como Karelim López Rojas, Zamir Villaverde García y Bruno Pacheco Castillo. Los testimonios de los tres permitieron a los fiscales determinar el papel clave de lo que significaba la casa del pasaje Sarratea y el papel que desempeñaba Segundo Sánchez Sánchez en la organización criminal que encabezaba Pedro Castillo.

Un año, un mes y 9 días después del reportaje de “Cuarto Poder”, Segundo Sánchez perdió la propiedad del inmueble, como resultado de los hechos que le imputan los fiscales, de acuerdo con el requerimiento del Equipo Especial al que tuvo acceso La República.

Segundo Sánchez Sánchez era un empresario exitoso.

El 10 de diciembre de 2011 fundó una compañía dedicada a la venta de equipos para laboratorios, Aldalab Perú. El negocio creció y el 19 de septiembre de 2014 formó Aldalab Corporation. Como todo iba viento en popa, comenzó a diversificarse. El 4 de marzo de 2020 estableció la firma Perurit para la venta y reparación de equipos médicos, más sofisticados. Y el 23 de marzo de 2021 registró Oma Construction, esta vez para dedicarse al rubro de la edificación de inmuebles. Las elecciones presidenciales de 2021, y la postulación de su amigo y paisano Pedro Castillo, lo inquietaron. Le encanta la política, por eso apoyó a Castillo, pero también vio una oportunidad de negocios. Financió clandestinamente la campaña de su paisano, forjó un círculo cerrado de consejeros, y le dio un piso de la casa Sarratea. Cuando Pedro Castillo se instaló en Palacio de Gobierno, pasó a cobrar su inversión, según las declaraciones de los colaboradores eficaces.

Pedro Castillo entrando a la casa de Sarratea. Foto: captura Cuarto Poder

La casa del crimen

Según la descripción elaborada por los fiscales, Sánchez formó junto con el alcalde Nenil Medina Guerrero, el empresario Abel Cabrera Fernández y Salatiel Marrufo Cárdenas, el denominado “Gabinete en la sombra” . Este cogollo de paisanos, amigos y financistas de la campaña de Pedro Castillo, le pidieron controlar el Ministerio de Vivienda y Construcción, Sedapal y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB). Luego le pidieron que aprobara el financiamiento de las obras públicas de su interés, lo que efectivamente sucedió.

Los delitos que habría cometido Segundo Sánchez para la Fiscalía. Foto: La República

“Se había instalado un centro de operaciones clandestinas en el inmueble sito en el pasaje Sarratea 179. En dicho inmueble se venían ejecutando las operaciones presuntamente delictivas”, señala la fiscal Kelinda Janampa en el requerimiento de incautación del inmueble.

“De los documentos acopiados se ha identificado un factor común, esto es, reuniones previas entre el exjefe de Estado y sus imputados en el mismo centro de operaciones en la llamada ‘casa Sarratea’ o ‘Residencia de Palacio’, que era el lugar donde los imputados sostenían reuniones para concertar el pacto criminal”, señala la fiscal.

Entre los principales hechos que se atribuyen a Segundo Sánchez, que configuran los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión , tenemos:

-Haber sido parte de la reunión clandestina del 20 de agosto de 2021, con la viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, junto con otros miembros del “Gabinete en la sombra”. Expresó interés por los proyectos del Programa Perú en Marcha de agua potable y saneamiento, con la intención de direccionar las adjudicaciones.

-Promovió la emisión del Decreto de Urgencia 102-2021 con el “Gabinete en la sombra”, que incluyó 33 proyectos de agua potable y saneamiento por 113 millones de soles, que sus integrantes pidieron.

Sobre este hecho, el colaborador eficaz CE-03-2022, dijo: “Ese Decreto de Urgencia 102-2021 fue elaborado por todos ellos (los miembros del ‘Gabinete en la sombra’), direccionando el financiamiento de las obras que ellos ya habían negociado y el presidente (Castillo) tenía conocimiento de esas actividades ilícitas y las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda con ellos”.

-Zamir Villaverde García grabó a Salatiel Marrufo, quien fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, donde menciona a Segundo Sánchez presionando por millonarios proyectos de Sedapal.

-Haber captado a solicitud del exmandatario Castillo, a congresistas que canjearon sus votos contra los pedidos de vacancia presidencial, a cambio del financiamiento de obras públicas o la asignación de puestos en entidades públicas, según el testimonio del colaborador eficaz CE-04-2022.

-Montó reuniones con el empresario minero Ulises Solís Llapa en Palacio de Gobierno, y sus socios estadounidenses en Washington, en ambos casos con Pedro Castillo. Solís buscaba que Castillo ayudara a resolver un problema de licencias de la empresa Macusani Yellowcake para operar un proyecto de litio. A cambio, Solís contrataría a Segundo Sánchez para construir un campamento minero en Puno.

Sánchez formalmente contribuyó con 31,800 soles a la campaña de Castillo. Pero la fiscalía estima que invirtió 500 mil soles. Fue su peor negocio.

Sánchez lo niega todo y no será colaborador

“No he cometido ningún delito y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz”, escribió Segundo Sánchez Sánchez en su cuenta de Facebook.

“Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón q Dios, a mi familia y a todo mi país. Seguidamente, me entregaría a la justicia. Pero como no soy culpable de nada, no lo haré. (...) No voy a permitir (...) que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver!”, señaló.

Sánchez afirmó que se presentaría siempre que lde presenten “una prueba contundente o elemento de convicción”, y no “dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel”. Probablemente no le han dicho a Sánchez que entre los colaboradores eficaces están sus paisanos y amigos.