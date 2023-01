Gobernador de Puno: Con la renuncia de Dina Boluarte se convocará a elecciones este 2023

El ministro del Interior Víctor Rojas, buscó reunirse con usted, pero el encuentro no se dio. ¿A qué se debe y qué se debe hacer ante la actual coyuntura política?

Siempre los puentes de conversación van a estar. Pero hay que ser objetivos. Yo no voy a pagar los platos rotos de otras personas (Dina Boluarte). Acá hay una deslegitimación de la presidenta actual y no puedo ser yo una especie de salvavidas. Así de claro.

Cuando dice que no va a ser un salvavidas, quiere decir que no le dará respaldo a Dina Boluarte.

Por supuesto. Creo que acá hay cuestiones que han hecho que se deslegitime . No solamente ella sino también un grupo importante de congresistas. [Desde el Congreso no se puede insistir] en temas que el pueblo, en un referéndum ha dicho, no. Es el caso de la bicameralidad. Esa es una actitud provocadora.

Usted fue fiscal. La Constitución prohíbe a la policía participar en movilizaciones. ¿Qué decir frente a ello?

(…) Un líder no puede hacer que dos posiciones se odien. No hay que abrir más heridas. Aquí lo que veo es eso. Dina Boluarte, insta a marchas pacíficas entre comillas y el otro sector va por las marchas, que pueden ser legítimas, pero los líderes no hacen nada para que el pueblo pueda reconciliarse. Estamos polarizando más a la población. Hago un llamado a las dos partes. No podemos utilizar al pueblo por intereses nuestros. Acá primero tiene que estar el país. (…)

¿Cuál sería la salida?

La única salida es que Dina Boluarte, pueda renunciar. Aquí hay situaciones irreconciliables. Escucho decir a Dina Boluarte: “Qué ganan con mi renuncia”. No ganamos nada material, pero ganamos la paz. Mucha gente ha visto que el Congreso no ha tenido esa capacidad de indignación de pedir un minuto de silencio por los 28 muertos. Obviamente, [por eso] la población ha dicho que tiene que ir sí o sí. (…).

¿Coincide con el adelanto de las elecciones del 2024?

Cuando uno asume determinados cargos no solo hay que ver la legalidad, sino también la legitimidad. El fondo de las elecciones del 2024, son las reformas políticas que quiere hacer un sector del Congreso. Muchas de esas reformas son mal vistas por un sector de la población. Cuando estamos en esa circunstancia, no se puede hacer ese tipo de cambios. De eso trata esa difícil situación que estamos viviendo.

¿En su criterio para cuándo deberían darse las nuevas elecciones?

Lo que la población espera es que se produzca la renuncia y se convoque a elecciones . En todo caso que ese sector del Congreso se abstenga de realizar esas modificaciones, que abiertamente son contradictorias a lo que la población ya se ha pronunciado. No busques paz cuando tú mismo provocas a la gente. (…)

¿En ese contexto usted cree que la única salida es la renuncia de la señora Dina Boluarte?

En este momento, sí. (…)

Usted advirtió que la gestión de Germán Alejo, terminó con serias anomalías. Cómo va a hacer para que su gestión termine del mismo modo.

Primero no hay que vender los puestos.

Entonces el acceso al trabajo tiene que ser lo más transparente posible.

(…) Se tiene que cortar el cobro por plazas. Ahora, puede que demos confianza, pero tenemos que tener control. Primero tenemos que conversar con todos para explicarles las consecuencias. (…). Nosotros vamos a prescindir de empresas que están sometidas a varios arbitrajes. Espero que los jueces no otorguen medidas cautelares.

La realidad en perspectiva es que todas las autoridades siempre han caído por su entorno más cercano. La familia, la esposa o sus parientes. Si no veamos los antecedentes de sus antecesores.

La familia y los amigos están para ayudar. Pero hay que tener un concepto claro ahí. O bien el que asume las riendas de una entidad, domina el poder, o dejas que el poder te domine. Si vemos a Pedro Castillo, por ejemplo, el poder lo dominó a él. No digo que la autoridad va a tener control de todo, pero por lo menos hay que esforzarse. Un director no podrá hacer lo que sea. Así no funcionan las cosas. No debe funcionar así. ❖