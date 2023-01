Alcalde de Arequipa juró a su cargo a la medianoche y prometió reestructurar SIT

A las 00.00 del último domingo 1 de enero, el alcalde de Arequipa, Víctor Rivera Chávez juró al cargo en una ceremonia realizada en el salón consistorial. La primera regidora Ruccy Oscco Polar le tomó el juramento, luego Rivera hizo lo propio con los nuevos concejales.

Más tarde, la nueva autoridad asistió a la ceremonia de juramentación del gobernador regional Rohel Sánchez, donde dio sus primeras declaraciones y mostró incomodidad por algunas consultas de los periodistas. Rivera prometió reestructurar el Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Según dijo, esta consistirá en la creación de un ente técnico para que evalúe la situación, dialogarán con los concesionarios y les pedirán que cumplan sus contratos.

Respecto a la obra del intercambio vial Bicentenario, Rivera manifestó que la gestión saliente presentó el levantamiento de observaciones que efectuó la Contraloría respecto a la úndecima adenda que pretendía suscribir la comuna. Según el nuevo alcalde, los ingenieros le explicaron que la obra podría concluir en julio de este 2023 y trabajarán para que ese plazo se cumpla.

Color cesete

Ayer, apenas asumió el cargo, la fanpage de la comuna provincial renovó sus imágenes de perfil con una de color celeste con una imagen de la catedral. El referido color también es el distintivo de la agrupación política del exárbitro.

Al ser consultado sobre si renovarían el color en la comuna, Rivera se ofuscó “No sé por qué se molestan si se cambia o no. Van a ver que no hay ningún inconveniente”. Enseguida, se excusó y ya no quiso declarar a los medios.

