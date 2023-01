Gobernador Regional del Cusco: “No es momento de una renuncia, pero Dina Boluarte debe hacer mea culpa”

— ¿Qué temas se abordaron en la visita de la presidenta Dina Boluarte en la región del Cusco?

— Con nosotros, la coyuntura. Pero existe una agenda planteada por los nuevos alcaldes respecto a las demandas para la población. Hay proyectos que deben encaminarse y en función a ello han coordinado con la presidente que desde el 01 de enero tendrán reuniones oficiales para generar agendas de trabajo por provincias.

— ¿Existe predisposición por parte de la Presidenta referente a las peticiones?

— Seguro que sí. Yo he notado que hay predisposición. Hay posibilidades de generar esa agenda , pero lo más importante es tener un mensaje de compromiso cumplido y creo que por esa razón las autoridades regionales estamos cansados de que se promete y nunca se cumple.

— ¿La reunión con las autoridades fue breve, se necesitaba un diálogo abierto?

— Entiendo que la coyuntura del país, política y social debe impulsar un diálogo abierto, pero supongo que se dará a partir de un acuerdo nacional que ya está pactado para el 9 de enero. Pero lo que ha pasado en la región, obviamente, obedece a la agenda que tenía la presidente para hablar con los medios del sur del país y conversar con las autoridades.

Yo como gobernador regional he conversado con la presidente para manifestarle nuestra experiencia y lo vivido durante los cuatro años, pese a la crisis económica y social. Además, hemos generado un espacio de articulación con las nuevas autoridades.

— ¿Qué opina sobre la recepción con desazón que tuvo la población del Cusco hacia Dina Boluarte?

— Bueno, ese es el sentir de la población y por esa misma razón yo personalmente le dije a la presidenta que primero debe esclarecer los hechos sobre las muertes de los 28 fallecidos; que se nombre una comisión sumaria para determinar los responsables y cueste lo que cueste que se tomen acciones políticas y no solo de reparación y resarcimiento, sino de identificar a los verdaderos responsables de esta represión que ha ocasionado grandes problemas.

— ¿Qué debió, o en todo caso, qué debería hacer ahora la presidenta?

— Es importante que como autoridad nacional ella de un mensaje de buscar a los responsables de la represión, hay posibles manifestaciones que iniciarán el 04 de enero y es importante que ella haga un esfuerzo y tenga el gesto con las organizaciones sociales para lograr ese diálogo esperado, porque tarde o temprano tiene que haber diálogo ante cualquier postura que se tome. Finalmente, si la demanda es adelanto de elecciones, cierre del Congreso y asamblea constituyente, entonces que se tenga como agenda.

— Algunos piden su renuncia…

— Creo que el tema de la renuncia de la presidente no tendría correspondencia dado que se exige el cierre del Congreso. Si tanto quieren cerrarlo, entonces cómo le dejarían al Congreso en un periodo de transición . Desde una mirada objetiva y coherente, no creo que sea el momento. Y esto se le debe explicar poco a poco a la ciudadanía, generar un diálogo con esa población que no la reconoce y continúa vinculada a Castillo, hay un grupo que no acepta la sucesión por lealtad a Castillo.

Por eso, digo que, son condicionantes el demostrar quienes son los responsables de las muertes y un camino que explique que esta sucesión era la solución más razonable ante un intento de autogolpe y otras cosas y, a partir de ahí, el compromiso de adelanto elecciones lo más pronto posible; pero, con una agenda o pacto nacional de diálogo con las organizaciones sociales.

— ¿Dina Boluarte debería hacer mea culpa?